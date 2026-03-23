ساپینتو: تساوی مقابل ذوب آهن عادلانه نبود

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از دیدار مقابل ذوب‌آهن پیرامون تساوی در این دیدار گفت: امروز یک تیم دنبال بازی کردن و گلزنی و یک تیم هم در حال دفاع بود، ما 3_4 فرصت داشتیم که از دست دادیم و مستحق 3 امتیاز بودیم.

وی افزود: بازی خوبی انجام دادیم و فقط در استفاده از موقعیت‌های 100 درصدی که ایجاد کردیم تمام کنندگی نداشتیم و از طرفی اشتباهات ما و از طرفی عملکرد خوب دروازه‌بان آن‌ها باعث از دست رفت موقعیت‌هایمان شد. در مجموع مستحق 3 امتیاز بودیم ولی باید گل می‌زدیم و این تنها ضعف ما بود.

سرمربی استقلال درباره تفاوت این دیدار با دیدار استقلال و سپاهان که آن‌ها توانستند پیروز شوند اظهار داشت: سپاهان مقابل ما بازی دفاعی انجام نمی‌داد ولی امروز ذوب‌آهن بازی دفاعی انجام داد، فرصت زیاد ایجاد کردیم، بسیار برای کسب سه امتیاز کار کردیم و کرنر و شوت بیشتری داشتیم ولی وقتی گل نزنیم نتیجه دلخواه را نداریم. از تیمم راضی هستم ولی باید از 4 فرصتی که داشتیم استفاده می‌کردیم.

او درباره تاثیر غیبت بازیکنان خارجی استقلال در نتیجه تساوی این مسابقه گفت: بازیکنان خارجی برای ما تاثیرگذار و مهم هستند ولی منیرالحدادی بدون تمرین امروز به ما اضافه شد و آسانی هم امروز قرار است به ایران برسد و منتظر نازون و جنپو هستیم، غیبت آن‌ها برای ما راحت نبود.

ساپینتو همچنین تصریح کرد: بازیکنانی که امروز بازی کردند هم عملکرد خوبی داشتند و علت مساوی کردن بازی کیفیت بازیکنان نبود و فقط بخاطر از دست دادن و گل نکردن موقعیت‌ها نتوانستیم پیروز شویم.

وی درباره از دست دادن فرصت صدرنشینی با تساوی مقابل ذوب‌آهن گفت: ما فرصت صدرنشینی را از دست دادیم، تلاش کردیم به صدر برسیم امروز ولی موفق نبودیم، اما بازی‌های زیادی باقی‌ مانده و همه با هم هستیم، البته بازی‌ آسانی نداشتیم چون ذوب‌آهن هم کیفیت خوبی داشت و حضور این تیم در قعر جدول تعجب‌آور است.

سرمربی استقلال در واکنش به ناراحتی صالح حردانی از تعویضش اظهار کرد: نه من این احساس را ندارم، صالح کارت زرد داشت و ما دنبال این بودیم که تهاجمی‌تر بازی کنیم، زمانی در دفاع به اندازه حمله موثر نیست و به دنبال شاداب‌تر کردن بازی و باز کردن آن بودیم.

وی افزود: نیمه دوم ذوب‌آهن هم بازیکنان خوبی اضافه کرد ولی همانطور که گفتم ما مستحق امتیاز بیشتری از این بازی بودیم و نتیجه امروز عادلانه نبود.

ریکاردو ساپینتو درباره از دست رفتن راحت موقعیت‌های تیمش گفت: ما موقعیت ایجاد کردیم و تیم غالب میدان بودیم ولی تنها ناراحتی‌ام در عدم به ثمر رساندن گل و استفاده از موقعیت‌ها بود و از عملکرد کلی بازیکنانم راضی هستیم.

