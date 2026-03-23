ادامه نتایج سینوسی فجرسپاسی/ توقف چادرملو در خانه توسط شمس آذر

به گزارش ایلنا، هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز (جمعه) با برگزاری دو بازی در سیرجان و یزد پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

گل‌گهر سیرجان 2 - فجر شهید سپاسی شیراز صفر

گل‌ها: مهدی تیکدری (49) و پوریا شهرآبادی (65)

اخطار: آرمان اکوان از گل‌گهر و فرشید اسماعیلی از فجر

گل‌گهر با برتری در این بازی 29 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده پنجم جدول لیگ برتر استحکام بخشید. شاگردان پیروز قربانی نیز با 21 امتیاز به رده نهم جدول سقوط کردند. فجر که هفته گذشته پرسپولیس را برده بود ترک عادت نکرد و به روند یک هفته برد و یک هفته باختش ادامه داد.

چادرملو اردکان صفر - شمس آذر قزوین صفر

اخطار: علیرضا صفری، سگوندو آرلن رودریگز، ویکتور ماتئوس و رضا دهقان از چادرملو و امیرمحمد محکم‌کار از شمس آذر

تک امتیاز بازی امروز چادرملو را 26 امتیازی کرد و این تیم همچنان صاحب رتبه ششم جدول لیگ برتر باقی ماند. شمس آذر نیز با کسب دوازدهمین تساوی‌اش در فصل جاری در چهاردهم جدول قرار گرفت. شمس آذر رکوردار تعداد تساوی در فصل جاری لیگ برتر است.

