رضایی: شمس آذر صدرنشین ضربه از اشتباه داوری است

به گزارش‌ ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه شمس آذر، وحید رضایی در آستانه بازی حساس تیمش مقابل چادرملو گفت: نیم فصل را با تساوی مقابل استقلال خوزستان استارت زدیم و این نتیجه‌ای نبود که قطعا رضایت ما را در پی داشته باشد. شمس آذر نشان داده از پتانسیل بالایی برخوردار است و برای این منظور تلاش ما این است تا شرایط را در رتبه جدول طی هفته‌های آتی به سود خودمان کنیم. شرایط جوی و خصوصا بارش برف در قزوین به شکلی بوده که شاید از حیث پیگیری تمرین و انجام تدابیر تاکتیکی از خواسته‌های‌مان کمی دور ماندیم اما انگیزه جمعی بازیکنان ما و آمادگی فنی و ذهنی مطلوبی برای این بازی داریم.

وی با اشاره به شرایط حریف گفت: در بازی رفت به تساوی پر گل چهار- چهار مقابل چادرملو رسیدیم و شاید اگر خوش‌شانس‌تر بودیم برد دور از دسترس ما نبود. چادرملو‌ از کادرفنی و بازیکنان خوبی بهره می‌برد و جایگاه این تیم در جدول نیز نشانگر همین موضوع است. آنها قطعا در این بازی نیز با نمایش تهاجمی‌تر و میل به پیروزی بیشتر به دنبال بازگشت دوباره به بالای جدول هستند. این مساله می‌تواند بازی دو تیم را به نمایش زیبای این هفته تبدیل کند. شرایط جدول به شکلی است که ما نیز برای پیروزی و برد در یزد حاضر شده‌ایم. قطعا جای هواداران خالی است و حیف که در این بازی حاضر نیستند و قطعا حضورشان جذابیت بازی را افزایش می‌داد.

وحید رضایی با تمجید از شاگردانش گفت: از حیث بودجه قطعا جزو تیم‌های پایین جدول محسوب می‌شویم اما از نظر فوتبالی و کیفت فنی به عملکرد تک تک شاگردانم افتخار می‌کنم. تیم مدیریتی ما تلاش زیادی برای حفظ تک تک آنها در نیم فصل داشت و بیشتر بازیکنانم از تیم‌های بالانشین جدول پیشنهاد داشتند و این نشانگر این است که کیفیت و پتانسیل بالایی دارند. قطعا جایگاه آنها اینجای جدول نیست و امیدوارم اتفاقات فوتبالی نیز به سمتی پیش برود که به آنچه که استحقاقش را داریم برسیم. مطمئن هستم در بازی مقابل چادرملو بار دیگر تک تک آنها قادر خواهند بود بار دیگر قدرت تکنیکی و تاکتیکی‌شان را به رخ بکشند.

سرمربی شمس آذر درباره تیم داوری این بازی نیز گفت: بزرگ‌ترین خواسته ما این است که داوران محترم بالاترین تمرکز را برای سوت و تصمیمات داشته باشند. شمس آذر صدرنشین لطمه خوردن از اشتباهات داوری است و حیف است که با این تصمیمات ماحصل تلاش بازیکنانم به باد برود. امیدوارم تیم داوری بازی با چادرملو یک روز خوب را پشت سر بگذارند و در پایان بازی فارغ از هر نتیجه‌ای که کسب شد، به احترام تصمیمات درست آنها دست بزنیم.

وحید رضایی درباره حواشی مربوط به رای کمیته انضباطی درباره بازی با تراکتور گفت: برای چندمین بار است که این موضوع را گفته‌ایم. فوتبال یک ورزش است و چه بهتر که تصمیمات آن نیز کاملا ورزشی و فارغ از مسائل و فشارهای سیاسی باشد. شمس آذر به احترام حریف با تعویق ۲۴ ساعته بازی نیز به درخواست آنها و فدراسیون محترم موافقت کرد. با این حال حریف علیرغم آماده بودن تمامی شرایط در زمین حاضر نشد. حق مردم قزوین است که طبق قوانین در مرحله بعدی جام حاضر باشند و هر تصمیمی غیر از این و با فشارهای بیرونی قطعا یک بی‌احترامی بزرگ و دهن کجی به قوانین است و بعید هم می‌دانم موضوعی جز اجرای قانون در این موضوع صورت گیرد و به گمانه‌زنی‌ها کاری نداریم و آماده انتخاب حریف مرحله بعدی هستیم.

انتهای پیام/