تقسیم امتیازات در خرم آباد و بندرانزلی
هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با ثبت نتیجه تساوی در دو مسابقه پیگیری شد.
به گزارش ایلنا، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با انجام دو دیدار همزمان در خرمآباد و بندر انزلی پیگیری شد که نتایج آنها به شرح زیر است:
خیبر خرمآباد 2 - آلومینیوم اراک 2
گلها: امیرحسین فارسی (13) و مهرداد قنبری (65) برای خیبر و رحمان جعفری (33) و ساسان حسینی (1+90) برای آلومینیوم
اخطار: عیسی مرادی از خیبر و عباس کهریزی و ساسان حسینی از آلومینیوم
با تساوی در این بازی خانگی خیبر 22 امتیازی شد و در رده هفتم جدول لیگ برتر قرار گرفت و آلومینیوم اراک نیز با 16 امتیاز از رده سیزدهم جدول تکان نخورد.
ملوان بندر انزلی 2 - فولاد خوزستان 2
گلها: ابوذر صفرزاده (73) و مجتبی فخریان (90) برای ملوان و احسان محروقی (51) محمد قریشی (5+90) برای فولاد
اخطار: محمد علینژاد از ملوان و امیرمسعود سرآبادانی از فولاد
اخراج: امیررضا افسرده از ملوان در دقیقه 87
این بازیکن ابتدا از داور کارت زرد گرفت، اما پس از بازبینی VAR، کارت زرد او به قرمز تبدیل شد.
این نخستین بازی فولاد پس از جدایی یحیی گلمحمدی بود که باز هم آنها در رسیدن به پیروزی ناکام بودند و مقابل ملوان 10 نفره متوقف شدند.