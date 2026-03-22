اعلام ترکیب آلومینیوم برای دیدار با خیبر خرم آباد

به گزارش ایلنا، آلومینیوم اراک که در ۹ مسابقه اخیر خود در لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده و در حال حاضر با ۱۵ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار دارد، امروز در هفته هفدهم لیگ برتر در خرم‌آباد به مصاف خیبر خواهد رفت.

مجتبی حسینی که هفته گذشته در اولین مسابقه خود در نیم‌فصل دوم برابر گل‌گهر سیرجان شکست خورده است، در دیدار امروز تغییری در ترکیب خود ایجاد نکرده و با یازده بازیکن هفته گذشته وارد میدان خواهد شد.

ترکیب آلومینیوم برای این مسابقه به شرح زیر است:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، منصور باقری، امین جهان کهن، رضا مرزبان، بهرام نوروزی فرد، محمدمهدی خدایاری فرد، علی وطن دوست، رحمان جعفری، عباس گودرزی

