اعلام ترکیب خیبر مقابل آلومینیوم

به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد که در اولین مسابقه خود در نیم‌فصل دوم برابر مس رفسنجان شکست خورده است، امروز در ورزشگاه تختی خرم‌آباد میزبان آلومینیوم خواهد بود؛ مسابقه‌ای خاص برای مهدی رحمتی که در آن با تیم سابق خود روبرو خواهد شد.

مهدی رحمتی دقایقی قبل ترکیب مدنظر خود برای این مسابقه را اعلام کرد تا مشخص شود در این مسابقه، محمدرضا دیناروند بار دیگر به ترکیب بازگشته و حسین پورحمیدی نیمکت نشست شده است. همچنین امیرمحمد نسایی که تنها خرید خیبر در نقل‌وانتقالات زمستانی بود، امروز اولین حضور خود در ترکیب این تیم را تجربه می‌کند.

ترکیب خیبر برای این مسابقه به شرح زیر است:

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، علی شجاعی، امیرمحمد نسایی، مهدی گودرزی، مهرداد قنبری، اسماعیل بابایی، عیسی مرادی، امیرحسین فارسی

