لیگ قهرمانان اروپا؛ پیروزی بارسلونا در شب شکست مورینیو مقابل دشمن خونی

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی‌های هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 که از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) به طور همزمان برگزار شد؛ تیم‌های فوتبال بارسلونا، لیورپول، بایرن مونیخ، یوونتوس و چلسی مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در شهر تاریخی پراگ؛ بارسلونا خارج از خانه میهمان اسلاویا بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میزبان خود عقب افتاده بود، موفق شد کامبک زده و با نتیجه پُرگل 4 بر 2 به پیروزی برسد.

برای بلوگرانا در این بازی؛ فرمین لوپس بریس (34 و 42) کرد و دنی اولمو (63) و روبرت لواندوفسکی (71) نیز دیگر گل‌های کاتالونیایی‌ها را به ثمر رساندند؛ ضمن اینکه یک گل فرنکی دیونگ در دقیقه 51 از سوی VAR مردود اعلام شد.

نکته جالب اینکه؛ گل دوم اسلاویا روی اشتباه لواندفسکی و به عنوان گل به خودی ثبت شد. لوا در ادامه اشتباه خود را جبران کرده و بعد از مدت‌ها در لیگ قهرمانان برای بارسا گلزنی کرد.

در بازی‌ همزمان؛ لیورپول میهمان مارسی در این شهر بندری فرانسه بود و با ارائه فوتبالی برتر موفق شد شاگردان روبرتو دزربی ایتالیایی را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهد.

دومینیک سوبسلای (1+45)، خرونیمو رولی (72-گل‌به‌خودی) و کودی خاکپو (3+90) گل‌های قرمزهای مرسی‌ساید در این بازی را به ثمر رساندند؛ ضمن اینکه گل دقیقه 23 هوگو اکیتیکه توسط کمک‌داور ویدئویی رد شد.

در دیگر بازی؛ بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی خود، آلیانتس میزبان سن‌ژیلوا بود و موفق شد 10 نفره با بریس هری کین، مهاجم انگلیسی خود به برتری 2 بر صفر برسد.

گل‌های کین در این دیدار خانگی به ترتیب در دقایق 52 و 54-پنالتی به ثمر رسیدند. کین البته یک پنالتی را نیز در دقیقه 81 از دست داد تا فرصت هت‌تریک را از خود بگیرد.

در این مسابقه همچنین؛ مین‌جائه کیم، مدافع کره‌ای باواریایی‌ها در دقیقه 63 و با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

در دیداری دیگر؛ یوونتوس به مصاف بنفیکا، تیم تحت هدایت دشمن خونی خود یعنی ژوزه مورینیو رفت. بانوی پیر در این بازی خانگی که به میزبانی ورزشگاه آلیانتس شهر تورین برگزار شد، شاگردان مورینیو را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد تا مبادا مورینیو همچون گذشته بار دیگر هوای دویدن دور زمین و حواله کردن مشت‌های گره کرده‌اش به هواداران بیانکونری به سرش بزند.

برای یووه در این بازی؛ کفرن تورام (55) و وستون مک‌کنی (64) گلزنی کردند.

در دیگر بازی همزمان؛ چلسی که در ورزشگاه خانگی خود، استمفوردبریج از حریف نه‌چندان قدرتمند و نامدار قبرسی یعنی پافوس میزبانی می‌کرد به سختی و زحمت زیاد موفق شد با پیروزی حداقلی یک بر صفر امتیازهای کامل این مسابقه را به حساب خود واریز کند.

مویزس کایسدو در دقیقه 78 تک گل بازی را به سود شیرهای لندن به ثمر رساند.

در دو دیدار دیگر نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

آتالانتا 2 - اتلتیک‌بیلبائو 3

نیوکاسل 3 - آیندهوون صفر

در جدول رده‌بندی فاز لیگی فصل 26-2025 لیگ قهرمانان اروپا و در پایان هفته هفتم این رقابت‌ها؛ آرسنال با 21 امتیاز کامل صدرنشین است، بایرن مونیخ 18 امتیازی در رده دوم قرار دارد و رئال مادرید و لیورپول هر دو با 15 امتیاز سوم و چهارم هستند.

انتهای پیام/