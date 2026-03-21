لیگ قهرمانان؛ ترکیب مارسی و لیورپول

به گزارش ایلنا، دو تیم لیورپول و مارسی امشب در لیگ قهرمانان اروپا با ترکیب‌های تقریبا کامل روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. در ترکیب دو تیم مهمترین نکته بازگشت محمد صلاح به قلب خط حمله لیورپول است.

لیورپول با آلیسون بکر درون دروازه وارد زمین می‌شود؛ دروازه‌بانی که همچنان نقطه اتکای خط آخر تیم محسوب می‌شود. خط دفاع با حضور میلوش کرکز، ویرژیل فن‌دایک، جو گومز و جرمی فریمپونگ شکل گرفته؛ ترکیبی که هم توان پوشش فضاهای کناری را دارد و هم با فرماندهی فن‌دایک، روی بازی هوایی و کنترل عمق حساب ویژه‌ای باز می‌کند. فریمپونگ در سمت راست می‌تواند نقش تهاجمی‌تری داشته باشد و با اضافه شدن به حمله، فشار را روی مدافعان مارسی افزایش دهد.

در میانه میدان، لیورپول با الکسیس مک‌آلیستر و رایان گراونبرخ به دنبال تعادل است؛ مک‌آلیستر برای کنترل ریتم و توزیع توپ و گراونبرخ برای دوندگی و انتقال سریع از دفاع به حمله. جلوتر از آنها، دومینیک سوبوسلای و فلوریان ویرتز قرار گرفته‌اند؛ دو بازیکن خلاق که قرار است بین خطوط حرکت کنند و زمینه را برای ضربه نهایی فراهم کنند.

در خط حمله، هوگو اکیتیکه به‌عنوان مهاجم نوک بازی می‌کند، اما مهم‌ترین اتفاق ترکیب لیورپول، حضور دوباره محمد صلاح است. بازگشت صلاح، وزن هجومی لیورپول را به‌طور محسوسی تغییر می‌دهد؛ بازیکنی که هم تهدید مستقیم برای دروازه است و هم با حرکت‌هایش، فضا را برای اکیتیکه و هافبک‌های نفوذی باز می‌کند. حضور او به‌تنهایی می‌تواند برنامه دفاعی مارسی را به هم بریزد.

در سوی مقابل، مارسی با خرونیمو رویی درون دروازه صف‌آرایی کرده است. خط دفاع این تیم با میشل موریلو، بنجامین پاوارد، لئوناردو بالردی و فاکوندو مدینا شکل گرفته؛ خطی که روی قدرت بدنی، تجربه و بازی فیزیکی تکیه دارد و مأموریت اصلی‌اش مهار موج حملات لیورپول، به‌ویژه از سمت صلاح است.

در مرکز زمین، پیر امیل هویبرگ و جفری کوندوگیبا ستون اصلی مارسی هستند؛ دو هافبکی که وظیفه‌شان قطع بازی، برهم زدن ریتم لیورپول و محافظت از خط دفاع است. جلوتر، حامد ترائوره و آمین گویری به‌عنوان مهره‌های خلاق‌تر قرار گرفته‌اند تا در فاز انتقال، توپ را سریع به خط حمله برسانند. تیموتی وه‌آ هم با تحرک بالا، می‌تواند بین خط میانی و کناره‌ها نقش‌آفرینی کند.

در خط حمله، میسن گرینوود و آمین گویری که به او اضافه می‌شود زوج هجومی مارسی را تشکیل می‌دهند؛ دو بازیکن با ویژگی‌های متفاوت که یکی روی تکنیک و شوت‌زنی حساب می‌کند و دیگری روی قدرت فیزیکی و حضور در محوطه.

در مجموع، ترکیب دو تیم نشان می‌دهد لیورپول با بازگشت صلاح، نگاه ویژه‌ای به ضربه زدن از کناره‌ها و حملات سریع دارد، در حالی که مارسی سعی می‌کند با ساختار فیزیکی و فشرده، بازی را به نبردهای میانه میدان بکشاند.

ترکیب مارسی: خرونیمو رویی، میشل موریلو، بنجامین پاوارد، لئوناردو بالردی، فاکوندو مدینا، تیموتی وه‌آ، پیر امیل هویبرگ، جفری کوندوگیبا، حامد ترائوره، آمین گویری، میسن گرینوود

ترکیب لیورپول: آلیسون بکر، میلوش کرکز، ویرژیل فن‌دایک، جو گومز، جرمی فریمپونگ، الکسیس مک‌آلیستر، رایان گراونبرخ، دومینیک سوبوسلای، فلوریان ویرتز، هوگو اکیتیکه، محمد صلاح

