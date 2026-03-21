لیگ قهرمانان؛ ترکیب اسلاویا پراگ و بارسلونا

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، با استفاده از قد بلند مدافع آبی‌واناری‌ها یک تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کرده و جرارد مارتین جای پائو کوبارسی را گرفته است.

بارسلونای همیشگی در پراگ مقابل اسلاویا، در هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا، به میدان می‌رود؛ اما با وجود مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها، چند تغییر جزئی در ترکیب اصلی دیده می‌شود. ترکیبی که نکته جدید آن به‌نوعی حضور جرارد مارتین به‌جای کوبارسی و رونی به‌جای لامین است.

فلیک علاقه‌ای به تغییر دادن چیزی که خوب کار می‌کند ندارد؛ از جمله خط دفاع. هرچند بارسا در لالیگا مقابل رئال سوسیه‌داد شکست خورد، اما سرمربی آلمانی در دیدار برابر اسلاویا پراگ دوباره همان سیستم دفاعی را انتخاب کرده است؛ با کنده، اریک، جرارد مارتین و بالده در خط عقب. او از قد بلند مدافعی که از پست کناری به دفاع مرکزی منتقل شده، بهره خواهد برد.

در سمت دیگر اسلاویا پراگ چغر میزبان که مدت‌هاست در لیگ داخلی شکست نخورده به مصاف بارسلونایی می‌رود که آماده صعود به مرحله بعدی است و همانطور که فلیک دیروز گفت، می‌خواهند قهرمان چمپیونزلیگ شوند. در درون دروازه این تیم، استانک قرار گرفته و در خط دفاع سه نفره این تیم، زیما، هولس و چالوپک ایستاده‌اند. در خط هافبک دورلی، سادیلک، سانیانگ و موسس قرار دارند و پروود، کاسج و چوری خط حمله این تیم را تشکیل می‌دهند.

ترکیب بارسلونا:

خوان گارسیا؛ کنده، اریک، جرارد مارتین، بالده؛ دی‌یونگ، پدری؛ رونی، فرمین، رافینیا، لواندوفسکی

ترکیب اسلاویا:

استانک؛ زیما، چالوپک، هولس؛ دورلی، سادیلک، سانیانگ، موسس؛ پروود، کاسج و چوری

