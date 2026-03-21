معرفی ۱۴ ستاره ایران در راه جام ملت‌های فوتسال آسیا

کادر فنی تیم ملی فوتسال نام ۱۴ بازیکن اعزامی به جام ملت‌های فوتسال ۲۰۲۶ اندونزی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بعد از برگزاری تمرین امروز عصر تیم ملی فوتسال در مرکز ملی فوتبال، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی ایران و کادر فنی، نام این ۱۴ بازیکن را به عنوان مسافران نهایی شرکت‌کننده در هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا به میزبانی اندونزی اعلام کردند: 

دروازه‌بانان: باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها

عقب‌گیرها: محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی

فلنک‌ها: مسلم اولادقباد، مهدی کریمی، مسعود یوسف ،سالار آقاپور، علی خلیلوند، مهدی مهدی‌خانی

بازیکنان راس: حسین طیبی (کاپیتان)، سعید احمدعباسی و بهروز عظیمی 

کادر فنی تیم ملی فوتسال ضمن تشکر از تلاش مسئولانه سجاد یوسف‌خواه، محمدحسین بازیار، بهزاد رسولی، محمدمهدی اسماعیل‌پور، امیرحمزه صدیق‌زاده و محمدحسین بازیار در اردوهای انتخابی، برای سوران بالکانه که در خلال تمرینات دچار مصدومیت شد آرزوی سلامت کرد. 

ملی‌پوشان فوتسال ایران طبق برنامه اعلام شده، روز جمعه ظهر تهران را به مقصد جاکارتا ترک خواهد کرد.

 

