رد درخواست سه-هیچ پرسپولیس- ملوان

به گزارش ایلنا، در پی شکایتی که دو باشگاه استقلال و تراکتور از ملوان بابت استفاده از بازیکن غیرمجاز (سینا خادم‌پور) در ترکیب انجام داده بودند، کمیته انضباطی چند روز قبل رای به سه بر صفر شدن مسابقات ملوان مقابل تراکتور و استقلال داد.

بعد از این حکم جنجالی، باشگاه پرسپولیس و چند تیم دیگر لیگ برتری نیز که سینا خادم‌پور مقابل آنها بازی کرده بود برای دریافت حکم بازنده شدن ملوان اقدام کردند و شکایتی را به کمیته انضباطی بردند، اما این شکایت‌ها پذیرفته نشده است.

بر اساس قوانین، باشگاه ها برای شکایت از حریفان خود بابت داشتن بازیکن غیرمجاز تا 24 ساعت بعد از اتمام مسابقه زمان دارند و استقلال و تراکتور هم در همین بازه زمانی شکایت خود را به کمیته انضباطی برده بودند و توانستند حکم بگیرند.

از این رو کمیته انضباطی شکایت پرسپولیس و باشگاه های دیگری که قصد شکایت از ملوان داشتند را نپذیرفته و پرونده‌ای در این خصوص باز نخواهد شد.

