بن بست در انتقال ستاره پرسپولیس به رفسنجان

مذاکرات مدیران مس رفسنجان با پرسپولیسی‌ها برای جذب یاسین سلمانی به صورت قرضی متوقف شده است.

به گزارش ایلنا، بعد از غیبت یاسین سلمانی در اردوی پرسپولیس در کشور قطر، بحث هایی درباره خروج او از جمع شاگردان اوسمار ویرا مطرح شد. در این خصوص اولین باشگاهی که برای جذب هافبک پرسپولیس اقدام کرد، مس رفسنجان بود.

مدیران مس رفسنجان در مذاکراتی که با پرسپولیسی‌ها داشتند بحث استخدام او با قرارداد قرضی را پیش کشیدند و مذاکرات دو طرف پیشرفت مناسبی هم داشت، اما تغییر تصمیم  اوسمار و مسئولان پرسپولیس این مسئله را متوقف کرده است.

در این خصوص از باشگاه مس رفسنجان خبر می‌رسد که مذاکرات آنها با پرسپولیس به بن‌بست رسیده و بعید است که ادامه پیدا کند.

به این ترتیب از آنجایی که احتمال ماندن سلمانی در پرسپولیس افزایش یافته، حضور او در مس رفسنجان را باید منتفی شده بدانیم و مجتبی جباری باید گزینه جدیدی را به مدیران باشگاه خود معرفی کند.

 

