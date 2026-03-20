علیرضا منصوریان بالاخره در عراق شکست خورد

به گزارش ایلنا، علیرضا منصوریان که شروع فوق‌العاده‌ای را روی نیمکت الطلبه عراق تجربه کرده بود، امروز در ششمین دیدار خود به‌عنوان سرمربی این تیم مقابل المینا قرار گرفت. الطلبه در پنج بازی قبلی تحت هدایت منصوریان با کسب چهار پیروزی و یک تساوی، ۱۳ امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن را به دست آورده و با صعودی چشمگیر به رده سوم جدول، خود را به‌عنوان یکی از مدعیان جدی مطرح کرده بود.

با توجه به جایگاه المینا در رتبه چهاردهم جدول، انتظار می‌رفت شاگردان منصوریان کار دشواری در این مسابقه نداشته باشند، اما نیمه نخست بازی همه معادلات را به هم زد. المینا در ۳۰ دقیقه ابتدایی موفق شد دو بار دروازه ال‌طلبه را باز کند؛ اتفاقی که هم نتیجه بازی را تحت تأثیر قرار داد و هم یک رکورد مهم را شکست.

منصوریان در پنج دیدار قبلی خود با الطلبه موفق شده بود دروازه تیمش را بسته نگه دارد، اما این روند در دیدار برابر المینا متوقف شد. حالا باید دید آیا الطلبه در ادامه مسابقه قادر به جبران نتیجه و ثبت یک کامبک خواهد بود یا نخستین شکست منصوریان روی نیمکت این تیم عراقی رقم می‌خورد. البته الطلبه در دقایق پایانی نیمه اول یکی از گل‌های خورده را جبران کرد.

