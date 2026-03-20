به گزارش ایلنا، فینال جنجالی سی‌وپنجمین دوره جام ملت‌های آفریقا 2025 از ساعت 22:30 شب گذشته (یکشنبه) بین تیم‌های ملی سنگال و مراکش در ورزشگاه مولای عبدالله شهر رباط پایتخت مراکش برگزار شد و به پیروزی یک بر صفر و قهرمانی عجیب و چه بسا به زعم بسیاری کثیف سنگال انجامید.

در این دیدار؛ دو تیم در وقت قانونی به تساوی بدون گل رسیدند اما اعلام پنالتی در دقیقه 8+90 به سود مراکش میزبان جنجالی به راه انداخت که کلیت فینال را تحت‌الشعاع قرار داده و یک رسوایی بزرگ در تاریخ این رقابت‌ها را رقم زد!

پس از اعلام پنالتی به سود مراکش در پی خطا روی براهیم دیاس ملی‌پوش رئالی این تیم، سرمربی سنگال عنان اختیار از کف داد و وارد زمین شد تا مانع زده شدن ضربه پنالتی شود. او در ادامه و در میان بهت همگان، تیم ملی کشورش را از زمین بیرون کشید و به رختکن فرستاد.

در میانه بحث و جدل‌های دو طرف، سادیو مانه ملی‌پوش نامدار سنگالی بی‌توجه به نظر سرمربی خود راهی رختکن شده و تیم کشورش را به زمین برگرداند تا بازی ادامه پیدا کند. در نهایت هم پنالتی اعلام شده را خود براهیم در دقیقه 24+90 به شکلی مسخره و چیپ زد و در واقع توپ را تقدیم مندی دروازه‌بان حریف کرد تا سنگالی‌ها نفس راحتی بکشند.

در پایان وقت قانونی یکی از بلندترین فینال‌های تاریخ بازی‌های ملی؛ دو تیم مهیای ادامه بازی در وقت اضافه شدند و این گویا طلسم کار را شکست؛ چرا که پاپه گویه در دقیقه چهارم وقت اضافه اولین گل بازی را به سود سنگال وارد دروازه میزبان کرد.

تا پایان کار مراکشی‌ها هر چه زدند به در بسته خورد و در نهایت هم تن به شکست در فینال خانگی دادند تا سنگال یکی از کثیف‌ترین و جنجالی‌ترین قهرمانی‌های تاریخ فوتبال ملی را کسب کند.

