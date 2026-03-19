شریفی: بازی کردن در پرسپولیس برایم لذت بخش بود

به گزارش ایلنا، فجر سپاسی با نتیجه دو بر یک پرسپولیس را برد تا شروعی دلچسب در نیم‌فصل دوم لیگ برتر داشته باشد. در شرایطی که بازی با تساوی یک بر یک در جریان بود، این مهدی شریفی بود که دروازه تیم سابق خود را باز کرد و برد فجر را رقم زد.

شریفی که در نقل و انتقالات زمستانی به جمع شیرازی‌ها اضافه شده درباره این بازی گفت: «بازی خیلی سختی بود. من هم بازی اولم بود که اینجا آمده بودم و خدا را شکر می‌کنم توانستم گل بزنم و تیمم برنده شود. زحمت همه بچه‌ها و کادر فنی و کل مجموعه فجر بود.»

او در خصوص گلزنی به پرسپولیس نیز توضیح داد: «قبلا بازیکن پرسپولیس بودم. آنها تیم خیلی خوب و خیلی بزرگی هستند. همیشه بازی کردن در پرسپولیس برایم لذت بخش بود. منتها الان بازیکن فجر هستم و قبلا هم در فجر بودم و این تیم را خیلی دوست دارم.»

شریفی در پایان گفت: «امیدوارم بتوانم به فجر کمک کنم. ممنونم از آقا پیروز که به من اعتماد کرد. امیدوارم در ادامه هم بتوانم برای تیم مفید باشم.»

