اوسمار: ناراحتم چون بازیکنانم برای قهرمانی بازی نکردند

به گزارش ایلنا، سرمربی برزیلی تیم پرسپولیس با چهره برافروخته و ناراحت پای به سالن کنفرانس مطبوعاتی استادیوم پارس شیراز گذاشت و در شرایطی که از این نتیجه بسیار ناراحت بود، صحبتهایش را به این شکل آغاز کرد: امروز در سطح تیمی که باید برنده می‌شدیم، نبودیم و از سطح عملکرد بازیکنان راضی نبودیم. برخی بازیکنان ما در سطح خودشان نبودند ۴-۵ بازیکن ما در حد نام خودشان و پرسپولیس نبودند و اشتباهات زیادی داشتیم.

*از دست دادن فرصت صدر جدول؟

وی افزود: امروز دو بار به تیر دروازه ضربه زدیم و بدشانس بودیم که به گل نرسیدیم. تیم فجرسپاسی خوب بازی کرد و مستحق برد. تیمی که گل می‌خورد، اشتباه داشته است و ما هم اشتباهات زیادی داشتیم. تیمی که بهتر بود پیروز شد. پرسپولیس برای قهرمانی باید خیلی بهتر از این‌ها باشد و در آینده باید بهتر شویم. مدعی قهرمانی نباید بدین شکل بازی کند. بازی دست ما بود ولی از فرصت‌هایمان استفاده نکردیم.

*علت تعویق اورونوف؟

اوسمار ویه‌را در مورد تعویض ستاره ازبکستانی گفت: دلیل تعویض اوستون اورونوف گفت: نه او مصدومیتی نداشت.

*دستکم گرفتن فجر؟

این سرمربی در پاسخ به این سوال که آیا علت این نتیجه سهل انگاری پرسپولیس بوده؟ اظهار داشت: مثل بازی‌های دیگر برای بازی با فجرسپاسی هم آماده شدیم. ناراحتی من به دلیل این است که آن طور باید بازی نکردیم و ما تیم فجرسپاسی را ضعیف ندیدیم.

*استفاده از ایگور سرگیف؟

او با اشاره به استفاده زودهنگام از سرگیف در اولین بازی نیم فصل عنوان کرد: ایگور به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. علی علیپور تنها بود و کسی نبود به او کمک کند. با توجه به عملکردی که از سرگیف در تیم ملی ازبکستان و تمرینات دیدیم، مطمئنیم که او در ادامه به ما کمک می‌کند.

*عدم گلزنی علیپور؟

سرمربی پرسپولیس با اشاره به عملکرد علی علیپور و ناکامی او در گلزنی هم اظهار داشت: فجر را آنالیز کرده بودیم و برای رسیدن به گل، برنامه‌هایی داشتیم. به بازی مسلط بودیم ولی با کم‌شانسی روبرو شدیم و نتوانستیم به هدف خود برسیم.

*غیبت هواداران؟

اوسمار با اشاره به غیبت هواداران گفت: نیم‌فصل دوم امتیاز گرفتن سخت است. هفته آینده دیدار خیلی مهمی مقابل سپاهان داریم و آن بازی برای رسیدن به صدر جدول تاثیرگذار است. نبود هواداران در بازی خیلی تاثیرگذار است. از میزبانی شیراز تشکر می‌کنم. فوتبال برای هواداران است و حس خوبی به بازیکنان می‌داد. رکن اصلی فوتبال هواداران است.

انتهای پیام/