به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر، عصر امروز (یکشنبه) 2 دیدار همزمان در قزوین و اراک برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

شمس‌آذر قزوین صفر - استقلال خوزستان صفر

تساوی مقابل استقلال خوزستان، یازدهمین دیداری بود که شاگردان وحید رضایی یک امتیاز از زمین بیرون می‌آیند تا از این حیث پس از گذشت 16 هفته از لیگ، رکورددار باشند.

آلومینیوم اراک یک - گل‌گهر سیرجان 2

گل‌ها: مهدی تیکدری (پنالتی - 20) برای گل‌گهر و علی وطن‌دوست (دقیقه 29) و پوریا شهرآبادی (دقیقه 54) برای گل‌گهر

اخطار: سیاوش یزدانی (گل‌گهر)

