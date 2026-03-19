پرسپولیس نیم فصل دوم را با شکست شروع کرد/ فجر مانع صدرنشینی اوسمار
پرسپولیس در نخستین دیدار خود در نیمفصل دوم لیگ برتر، مقابل فجر سپاسی شیراز شکست خورد.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال فجر سپاسی شیراز و پرسپولیس در چارچوب دیداری از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، از ساعت 14 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 2 بر یک تیم فجر به پایان رسید.
در این مسابقه حسین شهابی در دقیقه 8 تیم فجر را از میهمان خود پیش انداخت، اما در ادامه رضا شکاری با یک ضربه سر در دقیقه 21 کار را به تساوی کشاند. این اما پایان کار نبود در نیمه دوم فجریها موفقتر از پرسپولیس ظاهر شدند و در دقیقه 65 با یک پاس در عرض و ضربه مهدی شریفی، گل پیروزیبخش خود در این مسابقه را به ثمر رساندند.
این شکست، دومین باخت پرسپولیس در فصل جاری و اولین شکست اوسمار روی نیمکت این تیم به شمار میرود. سرخپوشان با این نتیجه نتوانستند از فرصت پیش آمده و توقف روز گذشته سپاهان استفاده کنند و فرصت صدرنشینی در هفته شانزدهم را از دست دادند.
تیم فجر سپاسی هم 21 امتیازی شد و با دو پله صعود، به رده هفتم جدول رسید.
ترکیب فجر سپاسی: علیرضا رضایی، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، فرشید اسماعیلی (76 - سعید زارع)، میثم مرادی (64 - یادگار رستمی)، زبیر نیکنفس، حسین شهابی و مهدی شریفی (82 - شروین بزرگ).
ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، یعقوب براجعه (46 - علیرضا عنایتزاده)، محمدحسین کنعانیزادگان، مرتضی پورعلیگنجی، میلاد محمدی، سروش رفیعی (80 - محمد خدابندهلو)، میلاد سرلک، محمدامین کاظمیان (75 - امید عالیشاه)، رضا شکاری (46 - ایگور سرگیف)، علی علیپور و اوستون ارونوف (66 - تیوی بیفوما).
داور: بیژن حیدری
اخطار: ساسان جعفری کیا، محمد آژیر و علیرضا رضایی از فجر