مس با شکست خیبر به ادامه فصل امیدوار شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و خیبر خرم‌آباد از ساعت 16:30 امروز (شنبه) در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای مس برابر هم صف‌آرایی کردند که مس در این بازی با نتیجه 2 بر یک پیروز شد.

محسن سفید چغایی در دقیقه 56 خیبر را پیش انداخت، اما در 10 دقیقه پایانی مسی‌ها کامبکی رؤیایی زدند. ابتدا علیرضا افخم در دقیقه 84 بازی را به تساوی کشاند و در شرایطی که خیبر چند دقیقه بعد موقعیت گل صد درصد را از دست داده بود، مسی‌ها روی ضدحمله توسط فرنام عرب در دقیقه 88 با یک شوت دیدنی به گل دوم دست یافتند.

مسی‌ها که تنها برد فصل‌شان به هفته ششم برابر پیکان بازمی‌گشت، با این پیروزی 11 امتیازی شدند، ولی همچنان در انتهای جدول ایستادند. شاگردان مهدی رحمتی که بازی رفت را از مس برده بودند، با 21 امتیاز در رده هفتم جدول باقی ماندند.

وحید کاظمی قضاوت این دیدار را برعهده داشت که آرین معالی، علیرضا آراسته و احسان حسینی از خیبر را با کارت زرد جریمه کرد.

خیبر در نیمه نخست صاحب پنالتی شد که پس از بازبینی صحنه رد شد.

در دیگر بازی امروز، تیم‌های سپاهان و ملوان با تساوی بدون گل زمین را ترک کردند.

نتایج بازی‌های روز نخست از هفته شانزدهم لیگ برتر را در زیر مشاهده می‌کنید:

فولاد خوزستان صفر - چادرملو یزد صفر

پیکان 2 - ذوب‌آهن اصفهان صفر

برنامه بازی‌های روز سوم از هفته شانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه - 28 دی ماه 1404

شمس آذر قزوین - استقلال خوزستان، ساعت 14، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14، ورزشگاه پارس شیراز

استقلال - تراکتور تبریز، ساعت 16، ورزشگاه شهید نصیری یزد

