منچستریونایتد 2 - 0 منچسترسیتی؛ شیاطین سرخ دربی را فتح کردند

به گزارش ایلنا، هفته بیست‌ودوم لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز شنبه از ساعت ۱۶ با برگزاری حساس ترین دیدار بین منچستریونایتد و منچسترسیتی همراه بود.

شیاطین سرخ در حالی مقابل شاگردان پپ گواردیولا قرار گرفتند که مایکل کریک برای نخستین بار به عنوان سرمربی جدید این تیم در لیگ جزیره روی نیمکت حضور داشت اما بازی منطقی تیمش بخصوص در نیمه دوم باعث پیروزی ۲ بر صفر آنها مقابل سیتیزن‌ها شد تا منچسترسیتی یکی از مهم ترین بازی های فصل خود را با شکست پشت سر بگذارد.

حالا یونایتدی ها با این پیروزی ۳۵ امتیازی شدند تا به رتبه چهارم صعود کنند اما آبی های منچسترسیتی ۴۳ امتیازی ماندند تا حالا اخلاف امتیاز آن ها به عنوان تیم دوم با آرسنا که در صدر است به ۶ امتیاز برسد.

انتهای پیام/