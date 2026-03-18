شکوری: نقل و انتقالات خوبی داشتیم/ ذوب آهن را به خوبی می شناختیم و بردیم

به گزارش ایلنا، ابراهیم شکوری مربی تیم فوتبال پیکان بعد از پیروزی این تیم مقابل ذوب آهن در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر گفت: «بازی تاکتیکی و سفت و محکمی را شاهد بودیم. با توجه به جایگاه دو تیم در جدول، این بازی شش امتیازی محسوب می‌شد. قاسم حدادی‌فر تیم خوبی درست کرده ولی ما هم با توجه به شناخت خوبی که از آنها داشتیم توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.»

مربی پیکان همچنین ادامه داد:

«بازی در نیمه اول به طور کامل در اختیار ما بود. در مقاطعی از نیمه دوم تیم ذوب‌آهن توانست بازی را بگیرد ولی با توجه به تغییر تاکتیکی و تعویض هایی که داشتیم توانستیم نبض بازی را در اختیار بگیریم و به دو گل هم دست پیدا کردیم. بازی خوبی بود و انشاالله در ادامه هم این روند را داشته باشیم.»

شکوری در خصوص نتیجه گرفتن مثبت پیکان از بازیکنان جوان گفت:

«در ترکیب تیم به جوان‌هایی بازی می‌دهیم که در کنار باتجربه های باشخصیت و قوی توانستند تیم خوبی را تشکیل دهند. امروز سه بازیکن تیم امید و یک بازیکن جوانان در زمین داشتیم. آرمین عباسی برای اولین بار در لیگ بازی کرد و خیلی جوانان دیگر که در کنار بزرگترها بازی می‌کنند.»

ابراهیم شکوری در همین خصوص گفت:

«ما به مددی زاده که زیر ۲۳ سال هست نیز بازی دادیم. با توجه به اینکه فلسفه باشگاه پیکان فضا دادن به جوان‌هاست، فکر می‌کنم این اتفاق به خوبی در حال رخ دادن است. مدیریت باشگاه و آقای دقیقی این شهامت را دارند که به جوان‌ها بازی بدهند.»

مربی پیکان تاکید کرد:

«جوانگرایی تبعات دارد و شاید در نتیجه‌گیری کوتاه مدت به مشکل بخوری ولی در بلندمدت بازیکنان بسیار خوبی به تیم‌های ملی ما تزریق می‌شوند. امروز هم از نظر کیفی و هم از نظر فنی خیلی خوب بودیم و در کنارش به چند بازیکن امید و جوانان بازی دادیم. تاکید میکنم که تیم ما بزرگترهای بسیار باشخصیت دارد و در کنار هم تیم‌ خوبی تشکیل دادیم.»

او در خصوص نقل و انتقالات این تیم توضیح داد:

«از همه بازیکنان که در نیم‌فصل اول به ما کمک کردند تشکر می‌کنم. گاهی اوقات تیم نیاز به تقویت دارد و با توجه به فلسفه آقای دقیقی یکسری تغییرات ایجاد شد و چند بازیکن از ما جدا شدند و از آنها تشکر میکنم. چهار پنج بازیکن در پست‌های مورد نیاز جذب کردیم. حجت گل زد، فرشید باقری موثر واقع شد، آزادمنش و گرامی هم کمک کردند. فکر می‌کنم نقل و انتقالات مفیدی داشتیم. مهم این است که از نفرات جذب شده کمک مثبت بگیری.»

شکوری در پاسخ به این سوال که آیا نقل و انتقالات پیکان تمام شده، گفت: «خود آقای دقیقی در این باره صحبت کند بهتر است.»

