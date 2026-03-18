واکنش مربی ذوبآهن:
کسی در تیم کم کاری نکرده است
مربی تیم فوتبال ذوبآهن تاکید کرد که این تیم با جذب نفرات جدید تقویت خواهد شد و قطعا برای کسب رتبه شایسته تلاش خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر، تیم ذوب آهن با نتیجه دو بر صفر مقابل پیکان شکست خورد. فرشاد بهادرانی مربی تیم فوتبال ذوبآهن در نشست خبری بعد از این مسابقه گفت: «بازی خوب و پایاپای با پیکان انجام دادیم. در نیمه دوم فوتبال بهتری بازی کردیم و سعی داشتیم مثل حریف از توپهای بلند استفاده کنیم ولی روی غافلگیری گل دریافت کردیم. با این حال فوتبال خوب خودمان را ادامه دادیم.»
او در این خصوص ادامه داد: «مشخص بود که وقتی حمله میکنیم و تیم جلو میکشد، ضد حمله خواهیم خورد و گل دوم را از همین طریق دریافت کردیم.»
مربی ذوب آهن درباره برنامه نقل و انتقالاتی این تیم گفت:
«به خاطر شرایط بودجهای باشگاه نتوانستیم فعالیت آنچنانی در نقل و انتقالات داشته باشیم و همین هفته ضربه اول را خوردیم ولی به آینده امیدواریم. خیلی تیمها در نقل و انتقالات برنده شدند اما بازنده اصلی بودیم. همه تلاشمان این است که ذوب آهن را به روزهای خوب بازگردانیم. از طرف مدیریت، بازیکنان و کادر فنی هیچ کمکاری نبوده است و تنها کمکاری در بحث نقل و انتقالات است. همه تلاش ما کسب رتبه تک رقمی است.
یکتا مدیر رسانه ذوبآهن در این خصوص توضیح داد: «مدیرعامل باشگاه تلاش زیادی برای باز کردن پنجره نقل و انتقالاتی کردند و از این هفته تلاش ما برای جذب بازیکن شروع میشود.»
بهادرانی در پاسخ به اینکه آیا بازیکن شاخص در لیست ورودی این تیم هست یا خیر، گفت:
«با چند بازیکن مذاکراتی صورت گرفته است. برای تقویت تیم به جذب آنها نیاز داریم. از نظر فنی خوب هستیم اما در نتیجه گیری و گرفتن سه امتیاز موفق نبودیم ولی به حفظ تیم و نتایج بهتر امیدواریم.»