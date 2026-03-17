ITC سرگیف برای پرسپولیس صادر شد
باشگاه پرسپولیس توانست ITC مهاجم جدید خود را دریافت کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس پیش از اولین دیدار خود در نیمفصل دوم لیگ برتر، توانست ITC ایگور سرگیف مهاجم جدید ازبکستانی جدیدش را دریافت کند تا این بازیکن مشکلی از این بابت برای همراهی سرخپوشان نداشته باشد.
با دریافت ITC ایگور سرگیف، بهزودی کارت بازی این بازیکن نیز برای پرسپولیس صادر خواهد شد تا او بتواند در هفته اول نیمفصل دوم تیم پرسپولیس را در دیدار با فجر سپاسی شیراز همراهی کند.
سرگیف در نقلوانتقالات نیمفصل با قراردادی یکونیم ساله به پرسپولیس پیوست و همراه این تیم در اردوی قطر نیز حضور داشت.
دیدار فجر سپاسی - پرسپولیس از ساعت 14 روز یکشنبه برگزار خواهد شد.