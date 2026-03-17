خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ITC سرگیف برای پرسپولیس صادر شد
کد خبر : 1741237
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس توانست ITC مهاجم جدید خود را دریافت کند.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس پیش از اولین دیدار خود در نیم‌فصل دوم لیگ برتر، توانست ITC ایگور سرگیف مهاجم جدید ازبکستانی جدیدش را دریافت کند تا این بازیکن مشکلی از این بابت برای همراهی سرخپوشان نداشته باشد.

با دریافت ITC ایگور سرگیف، به‌زودی کارت بازی این بازیکن نیز برای پرسپولیس صادر خواهد شد تا او بتواند در هفته اول نیم‌فصل دوم تیم پرسپولیس را در دیدار با فجر سپاسی شیراز همراهی کند.

سرگیف در نقل‌و‌انتقالات نیم‌فصل با قراردادی یک‌و‌نیم ساله به پرسپولیس پیوست و همراه این تیم در اردوی قطر نیز حضور داشت.

دیدار فجر سپاسی - پرسپولیس از ساعت 14 روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار