راسینگ ۰-۲ بارسلونا: فلیک به بلای آربلوا دچار نشد

به گزارش ایلنا، ۲۴ ساعت پس از اینکه رئال مادرید با شکست ۳-۲ برابر آلباسته از مسابقات جام حذفی اسپانیا حذف شد، بارسلونا در خانه راسینگ به میدان رفت و موفق شد با گل‌های فران تورس و لامین یامال به مرحله بعدی برود.

آبی‌اناری‌ها از همان ابتدا مالک توپ و میدان بودند اما موفق به خلق موقعیت جدی نشدند و هر چقدر تلاش کردند نتوانستند دروازه حریف دسته‌پایینی را باز کنند.

شرایط به همین شکل ادامه داشت تا اینکه نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. داستان ۴۵ دقیقه دوم اما متفاوت رقم خورد و مطابق انتظار این بارسلونا بود که موفق شد به هدفش برسد. در دقیقه ۶۶ پاس زیبای فرمین لوپز باعث شد که تورس با دروازه‌بان تک به تک شود و پس از دریبل گلر، دروازه خالی را باز کند.

در حالی‌که بارسلونا در حال مدیریت بازی بود تا به یک پیروزی بدون دردسر دست یابد، گل دوم هم از راه رسید. دقیقه ۵+۹۰ پاس اریک گارسیا، یامال را در موقعیتی عالی صاحب توپ کرد، این بازیکن پس از ورود به محوطه جریمه، توپ را به سمت چپ برای رافینیا فرستاد و ستاره برزیلی دوباره آن را به یامال پاس داد تا این بازیکن به راحتی گل دوم را به راسینگ بزند و بارسا با پیروزی ۲-۰ به مرحله بعدی کوپا دل ری برود.

انتهای پیام/