کومو 1 - 3 میلان؛ کامبک میلان در شب دبل ربیو

به گزارش ایلنا، هفته بیستم سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار کومو و میلان به اتمام رسید. با برتری اینتر، روسونری فقط یک راه داشت و آن هم کسب پیروزی بود تا بتواند دوباره به سه امتیازی نراتزوری برسد اما میلان در دقیقه 10 غافلگیر شد و 1-0 عقب افتاد. اولیور کمپ زننده این گل بود ولی میلان در دقیقه 45 با پنالتی انکونکو بازی را به تساوی کشاند تا بازنده به رختکن نرود.

نیمه دوم در اختیار میلان بود و تیم تحت هدایت آلگری توانست با زدن دو گل دیگر بازی را به سود ود تمام کند. زننده هر دو گل آدرین رابیو بود. ستاره فرانسوی در دقایق 55 و 88 برای میلان گلزنی کرد و یک تنه تیمش را در زمینی دشوار به برتری رساند.

کومو با هدایت فابرگاس امسال عالی کار کرده و در رده ششم است. میلان با این برد 43 امتیازی شد و در سه امتیازی اینتر در رتبه دوم قرار گرفت.

