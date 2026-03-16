کلن ۱-۳ بایرن مونیخ: کامبک بی دردسر کمپانی
بایرن مونیخ با پیروزی ۳-۱ برابر کلن فاصلهاش با رتبه دوم جدول را حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در چارچوب هفته هفدهم مسابقات بوندسلیگا، در ورزشگاه راین انرژی میهمان کلن بود و با اینکه ابتدا گل اول را دریافت کرد اما موفق شد با گلهای سرژ گنابری، کیم مین جائه و لنارت کارل کامبک بزند و به پیروزی ۳-۱ برسد.
در ابتدای این دیدار بایرن مالکیت توپ را برعهده داشت و موقعیتهایی را هم خلق کرد اما این کلن بود که موفق شد دروازه باواریاییها را باز کند؛ جاییکه لینتون ماینا موفق شد دروازه مانوئل نویر را در دقیقه ۴۱ باز کند.
با این حال در پنجمین دقیقه وقتهای اضافه نیمه اول، سرژ گنابری روی پاس مایکل اولیسه گل تساوی را به ثمر رساند تا بایرن با نتیجه مساوی به رختکن برود.
با شروع نیمه دوم حملات بایرن مونیخ برای زدن گل دوم ادامه پیدا کرد و آنها بالاخره در دقیقه ۷۱ موفق شدند به گل برتری برسند و کیم مین جائه توانست با کمک پاس هیروکی ایتو دروازه تیم میزبان را باز کند.
حملات بایرن در اواخر نیمه دوم هم ادامه داشت و لنارت کارل، پدیده این فصل فوتبال بوندسلیگا باز هم گلزنی کرد تا این دیدار با پیروزی ۳-۱ بایرن مونیخ به پایان برسد. با این پیروزی تیم ونسان کمپانی در صدر جدول ۴۷ امتیازی شد و فاصله ۱۱ امتیازیاش با دورتموند ردهدومی را حفظ کرد.