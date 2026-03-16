آلباسته 3 -2 رئال مادرید؛ شروع کابوس وار آربلوا با حذف در کوپا دل ری
دومین فاجعه رئال مادرید در این هفته رقم خورد و آنها با شکست مقابل آلباست در کوپا دل ری از این رقابتها کنار رفتند.
به گزارش ایلنا، هیچکس انتظارش را نداشت که اولین بازی آلوارو آربلوا به این شکل فاجعه باشد. این یکی از کابوسوارترین هفتههای تاریخ رئال مادرید است که با شکست در الکلاسیکوی فینال سوپرجام آغاز شد، با اخراج ژابی آلونسو و انتخاب آلوارو آربلوا بهعنوان جانشینش ادامه پیدا کرد و حال با شکست در جام حذفی برابر تیم دستهپایینی به پایان رسید.
آربلوا خیلی زود فهمید که مسئولیتی که پیشرو دارد بسیار بزرگ است و ممکن است نتواند وضعیت را بهتر کند و حتی احتمال دارد که باعث شود رئال به کابوسی دچار شود که نتواند مدتها از آن بیدار شود.
اتفاقاتی که در رئال مادرید رخ میدهد، دقیقاً به اندازه اتفاقاتی که در هاوکینز در دنیای سریال معروف «اتفاقات عجیب و غریب» دیده میشود، عجیب و غیرقابل باور هستند. بحرانی که رئال مادرید به آن گرفتار شده، روح باشگاه را از بین برده و بهنظر میرسد که امیدها به موفقیت در این فصل پر کشیده است.
آنها در اولین بازی آلوارو آربلوا میهمان آلباست بودند و بهنظر میرسید که قرار است برد راحتی را به دست بیاورند اما با وجود مالکیت توپ و خلق دو موقعیت خوب، در گلزنی ناکام بودند و همین موضوع به فاجعه اول ختم شد و ویلار در دقیقه ۴۲ پس از ارسال کرنر، با ضربه سر دروازه آندری لونین را باز کرد تا این تیم دستهپایینی از رئال جلو بیفتد.
با این حال در همین نیمه رئال گل خورده را جبران کرد و فرانکو ماستانتونو موفق شد پس از سه ماه گلزنی کند و بازی را به تساوی بکشاند. در دقیقه ۳+۴۵ دین هویسن با ضربه سر قصد داشت دروازه حریف را باز کند و در ادامه دفع ناقص دروازهبان باعث شد توپ به مقابل دروازه بیفتد و ماستانتونو آن را به تور بچسباند. گلزنی این ستاره آرژانتینی تنها نکته مثبت تیم آربلوا در بازی امشب بود.
در ابتدای نیمه دوم دو تیم هر چقدر تلاش کردند نتوانستند گلی بزنند. رئال حمله میکرد اما حملاتش روح و انرژیای نداشتند؛ درست مانند وضعیت این روزهای خود باشگاه!
در حالیکه انتظار میرفت بازی به وقتهای اضافه کشیده شود، در اواخر نیمه دوم اتفاقات عجیبی رخ داد. ابتدا جفت توانست با یک ضربه سهمگین از داخل محوطه جریمه، دروازه لونین را برای دومین بار باز کند و تیم را در آستانه صعود به مرحله بعدی قرار دهد.
با این حال در اولین دقیقه وقتهای اضافه نیمه دوم، رئال مادرید بازی را به تساوی کشاند. دوباره از روی ضربه کرنر، گولر توپ را به روی دروازه فرستاد و در آنجا گونزالو گارسیا با یک ضربه سر توپ را به گوشه چارچوب فرستاد و بازی را مساوی کرد.
حالا نوبت کابوس اصلی بود. در دقیقه ۴+۹۰ جفت روی یک ضدحمله به توپ رسید و وارد محوطه جریمه شد و با یک ضربه فنی زیبا به گوشه سمت راست دروازه حساب کار را ۳-۲ کرد. یک فاجعه برای رئال مادرید که در گرداب اتفاقات عجیب گرفتار شده و بهنظر میرسد تا مدتها نمیتواند از آن بیرون بیاید.