چلسی ۲-۳ آرسنال؛ توپچی ها دربی لندن را در استمفورد بریدج فتح کردند

به گزارش ایلنا، در چارچوب دومین دیدار دور رفت مرحله نیمه‌نهایی جام اتحادیه فوتبال انگلیس، چلسی و آرسنال در ورزشگاه استمفوردبریج به مصاف همدیگر رفتند و توپچی‌ها موفق شدند با گل‌های بن وایت، ویکتور گیوکرش و مارتین زوبیمندی در مقابل گل‌های آلخاندرو گارناچو، ۳-۲ به پیروزی برسند.

بازی تازه آغاز شده بود که بن وایت روی ارسال کرنر دکلان رایس و خروج اشتباه رابرت سانچز، با ضربه سر به راحتی دروازه آبی‌ها را باز کرد و توپچی‌ها ۱-۰ پیش افتادند.

چلسی در ادامه نیمه اول عملکرد خوبی نداشت و نتوانست به گل تیم میهمان پاسخ دهد تا ۴۵ دقیقه ابتدایی با همان تک‌گل بن وایت به پایان برسد.

در نیمه دوم اما این باز هم آرسنال بود که جلو کشید و موفق شد روی اشتباه دوباره سانچز گل بعدی را هم بزند. در دقیقه ۴۹ ارسال وایت به مقابل دروازه رفت اما سانچز با دفع اشتباه باعث شد توپ به مقابل پای ویکتور گیوکرش بیفتد و این مهاجم خیلی راحت گل دوم را هم بزند. چلسی این بار پاسخ داد و در دقیقه ۵۷ آلخاندرو گارناچو روی پاس پدرو نتو گل اول را به ثمر رساند و بازی را ۲-۱ کرد.

گل بعدی را هم اما توپچی‌ها به ثمر رساندند و موفق شدند اختلاف را دوباره به دو برسانند. جایی‌که زوبیمندی روی پاس گیوکرش در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ضربه‌ای حساب‌شده در دقیقه ۷۱ گل سوم را به ثمر رساند.

چلسی در اواخر بازی جلو کشید و موفق شد اختلاف را دوباره به یک گل کاهش دهد. در دقیقه ۸۳ پس از دفع کرنر، توپ در محوطه جریمه به آلخاندرو گارناچو رسید و او با یک ضربه چکشی دیدنی توپ را به تور دروازه کپا آریزابالاگا چسباند.

در نهایت بازی بدون موقعیت خاصی ادامه پیدا کرد و آرسنال در بازی رفت به پیروزی ۳-۲ رسید و حال آبی‌ها باید امیدوار باشند که در امارات با اختلاف دو گل به پیروزی برسند تا بتوانند به فینال جام اتحادیه صعود کنند.

انتهای پیام/