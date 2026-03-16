اینتر 1 - 0 لچه؛ پیروزی دشوار افعی ها

اینتر 1 - 0 لچه؛ پیروزی دشوار افعی ها
اینتر در یک بازی خانگی به زحمت از سد الچه گذشت و با میلان در رتبه دوم موقتا فاصله شش امتیازی ایجاد کرد.

به گزارش ایلنا، نراتزوری که صدرنشین سری آ بود امروز در خانه میزبانی از تیم هفدهم جدول را برعهده داشت و روی کاغذ برای این تیم یک بازی ساده پیشبینی می شد اما همه چیز خلاف تصورات پیش رفت.

نیمه نخست این بازی با وجود برتری محسوس اینتر با تساوی بدون گل تمام شد و در نیمه دوم نیز روند حملات اینتر شدت یافت با این حال میزبان تا دقیقه 78 به گل نرسید تا اینکه پیو اسپوزیتو طلسم را شکست.

او روی یک ریباند و در برگشت توپی که گلر دفع کرده بود، توانست از چند قدمی دروازه را باز کرده و اینتر را پیش بیندازد. با این برد نراتزوری پس از 20 بازی 46 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر از میلان شش امتیاز این تیم فاصله گرفت. ناپولی با 40 امتیاز رتبه سوم را دارد و یوونتوس نیز با 39 امتیاز در رده چهام است.

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
