داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان اعلام شدند
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته آتی لیگ بانوان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.

  اسامی داوران به شرح زیر است:

*جمعه 19 دی

نماینده کردستان (یاسام) – سنگین ماشین ایستا البرز

سلاله جوادی – نیلوفر محمدخانی – ساجده مهدیان – سحر آراسته نژاد

پرسپولیس – سپاهان اصفهان

زهرا رئیسی – مهشید گودرزی – صفیه خلیلی – راحله پشابادی

ناظر: منصوره مشرفی پور

ملوان بندرانزلی – پالایش گاز ایلام

درنا قهرمانی – بهاره سیفی نهاوندی – الهام آذرگشسب – پرند پورمیرزابیگی

ناظر: سلطنت نوروزی

آوا تهران – فرایساتیس کران فارس

آبان نصیری – ژاله طوفان پور – سبا عیوضی – الهه سینکایی

ناظر: معصومه شکوری

خاتون بم – گل گهر سیرجان

مهناز ذکایی – آتنا لشنی – ریحانه شیرازی – غزاله عاطفی

ناظر: انسیه خبازمافی نژاد

