خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل تراکتور استعفا داد

مدیرعامل تراکتور استعفا داد
کد خبر : 1739197
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل محبوب باشگاه تراکتور از سمت خود کناره‌گیری کرد و اعلام شد که دیگر در این پست فعالیت نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور که طی مدت فعالیت خود نزد هواداران این تیم محبوبیت بالایی داشت، به صورت ناگهانی و غافلگیرکننده اعلام کرد از سمت مدیرعاملی باشگاه استعفا داده و دیگر در این مسئولیت فعالیت نخواهد کرد.

این در حالی است که او در ابتدای فصل نیز بارها تصمیم به کناره‌گیری گرفته بود اما با اصرار مالک باشگاه، زنوزی، به پست خود بازگشت. با این حال، مدیرعامل تراکتور تأکید کرده است که این بار تصمیم او قطعی است و راه بازگشتی وجود ندارد.

در هفته‌های اخیر شایعاتی درباره استعفای دوباره مظفری‌زاده مطرح شده بود، اما او با مصاحبه در کانال رسمی باشگاه این شایعات را رد کرد. اکنون با اعلام رسمی کناره‌گیری، پست مدیرعاملی باشگاه پس از دو سال بار دیگر خالی شده است.

مظفری‌زاده در دوره حضور خود تلاش داشت آرامش و ثبات را در باشگاه حفظ کند و تعامل مثبتی با هواداران ایجاد کرده بود، هرچند برخی واکنش‌های غیرهیجانی او را نقد می‌کردند.

با توجه به استعفای او، این پرسش مطرح است که باشگاه تراکتور چه واکنشی به این اتفاق خواهد داشت و چه فردی جایگزین او در سمت مدیرعاملی خواهد شد.

مدیرعامل تراکتور استعفا داد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی