مدیرعامل تراکتور استعفا داد
مدیرعامل محبوب باشگاه تراکتور از سمت خود کنارهگیری کرد و اعلام شد که دیگر در این پست فعالیت نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، سعید مظفریزاده، مدیرعامل باشگاه تراکتور که طی مدت فعالیت خود نزد هواداران این تیم محبوبیت بالایی داشت، به صورت ناگهانی و غافلگیرکننده اعلام کرد از سمت مدیرعاملی باشگاه استعفا داده و دیگر در این مسئولیت فعالیت نخواهد کرد.
این در حالی است که او در ابتدای فصل نیز بارها تصمیم به کنارهگیری گرفته بود اما با اصرار مالک باشگاه، زنوزی، به پست خود بازگشت. با این حال، مدیرعامل تراکتور تأکید کرده است که این بار تصمیم او قطعی است و راه بازگشتی وجود ندارد.
در هفتههای اخیر شایعاتی درباره استعفای دوباره مظفریزاده مطرح شده بود، اما او با مصاحبه در کانال رسمی باشگاه این شایعات را رد کرد. اکنون با اعلام رسمی کنارهگیری، پست مدیرعاملی باشگاه پس از دو سال بار دیگر خالی شده است.
مظفریزاده در دوره حضور خود تلاش داشت آرامش و ثبات را در باشگاه حفظ کند و تعامل مثبتی با هواداران ایجاد کرده بود، هرچند برخی واکنشهای غیرهیجانی او را نقد میکردند.
با توجه به استعفای او، این پرسش مطرح است که باشگاه تراکتور چه واکنشی به این اتفاق خواهد داشت و چه فردی جایگزین او در سمت مدیرعاملی خواهد شد.