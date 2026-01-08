کامبک ناکام منچستریونایتد/ توقف سیتی و شکست چلسی
تیم فوتبال منچستریونایتد در بازی مقابل برنلی با تساوی متوقف شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچستریونایتد در ادامه بازیهای هفته بیستویکم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23:45 شب گذشته (چهارشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان برنلی بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میزبان خود عقب بود، روی بریس بنجامین ششکو (50 و 60) کامبک زد اما این نتیجه دیری نپایید و شیاطین سرخ با دریافت گل دوم در نهایت به همان نتیجه 2-2 بسنده کردند.
در دیگر بازی؛ دیگر تیم شهر منچستر یعنی سیتی نیز در ورزشگاه خانگی خود، اتحاد با تساوی یک - یک متوقف شد.
تک گل سیتیزنها را ارلینگ هالند در دقیقه 41 و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه میهمان کرد.
چلسی نیز که حالا با معرفی لیام روسنیر، سرمربی جدید خود را شناخته؛ در جنوب غربی شهر لندن میهمان فولام بود و 10 نفره تن به شکست 2 بر یک داد.
مارک کوکوریا در دقیقه 22 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد و کمر شیرها را شکست؛ تک گل چلسی نیز توسط لیام دلاپ در دقیقه 72 زده شد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
اورتون یک - ولورهمپتون یک
برنتفورد 3 - ساندرلند صفر
کریستالپالاس صفر - استونویلا صفر
بورنموث 3 - تاتنهام 2
نیوکاسل 4 - لیدزیونایتد 3
امشب (پنجشنبه) و در آخرین بازی هفته؛ آرسنال از ساعت 23:30 و در خانه میزبان لیورپول خواهد بود.