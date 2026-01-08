خبرگزاری کار ایران
کامبک ناکام منچستریونایتد/ توقف سیتی و شکست چلسی

تیم فوتبال منچستریونایتد در بازی مقابل برنلی با تساوی متوقف شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچستریونایتد در ادامه بازی‌های هفته بیست‌ویکم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23:45 شب گذشته (چهارشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان برنلی بود و در حالی که ابتدا با یک گل از میزبان خود عقب بود، روی بریس بنجامین ششکو (50 و 60) کامبک زد اما این نتیجه دیری نپایید و شیاطین سرخ با دریافت گل دوم در نهایت به همان نتیجه 2-2 بسنده کردند.

در دیگر بازی؛ دیگر تیم شهر منچستر یعنی سیتی نیز در ورزشگاه خانگی خود، اتحاد با تساوی یک - یک متوقف شد.

تک گل سیتی‌زن‌ها را ارلینگ هالند در دقیقه 41 و از روی نقطه پنالتی وارد دروازه میهمان کرد.

چلسی نیز که حالا با معرفی لیام روسنیر، سرمربی جدید خود را شناخته؛ در جنوب غربی شهر لندن میهمان فولام بود و 10 نفره تن به شکست 2 بر یک داد.

مارک کوکوریا در دقیقه 22 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد و کمر شیرها را شکست؛ تک گل چلسی نیز توسط لیام دلاپ در دقیقه 72 زده شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

اورتون یک - ولورهمپتون یک

برنتفورد 3 - ساندرلند صفر

کریستال‌پالاس صفر - استون‌ویلا صفر

بورنموث 3 - تاتنهام 2

نیوکاسل 4 - لیدزیونایتد 3

امشب (پنجشنبه) و در آخرین بازی هفته؛ آرسنال از ساعت 23:30 و در خانه میزبان لیورپول خواهد بود.

 

