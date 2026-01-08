پیروزی اینتر برای تثبیت صدرنشینی/ افزایش فاصله با ناپولی

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی شب دوم هفته نوزدهم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال اینتر در دیداری خارج از خانه میهمان پارما در ورزشگاه انیو تاردینی بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

برای نراتزوری در این بازی؛ فدریکو دی‌مارکو (42) و مارکوس تورام (8+90) گلزنی کردند.

از نکات جالب این مسابقه؛ مردود اعلام شدن گل دقیقه 4+90 یوان بونی به دلیل خطای هند تورام در صحنه قبل از آن بود که توپ برگشتی روی همان ضربه خطا با هوشمندی خاص بارلا توسط خود تورام تبدیل به گل دوم اینتر شد.

افعی‌ها با این پیروزی بهترین استفاده را از توقف خانگی ناپولی مقابل هلاس‌ورونا برده و فاصله خود با پارتنوپی در صدر جدول را به 4 امتیاز افزایش دادند (42 به 38 امتیاز). در این بین میلان نیز 38 امتیازی است که در صورت پیروزی در بازی امشب مقابل جنوا می‌تواند فاصله خود با اینتر را کاهش دهد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لاتزیو 2 - فیورنتینا 2

تورینو یک - اودینزه 2

