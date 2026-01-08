خبرگزاری کار ایران
بارسلونا با گلباران بیلبائو به فینال سوپرجام اسپانیا رسید

بارسلونا با گلباران بیلبائو به فینال سوپرجام اسپانیا رسید
تیم فوتبال بارسلونا اولین فینالیست سوپرجام اسپانیا لقب گرفت.

به گزارش ایلنا، در نخستین بازی سوپرجام اسپانیا؛ تیم فوتبال بارسلونا از ساعت 22:30 شب گذشته در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده رو در روی اتلتیک بیلبائو قرار گرفت و با گلباران حریف به پیروزی چشمگیر 5 بر صفر رسید تا اولین فینالیست این جام لقب بگیرد.

فران تورس (22)، فرمین لوپس (30)، رونی بردغچی (34) و رافینیا (38 و 52) برای بلوگرانا در این بازی گلزنی کردند.

در دومین بازی جام (اصطلاحاً مرحله نیمه‌نهایی) و از ساعت 22:30 امشب (پنجشنبه) رئال و اتلتیکو برگزار کننده دربی مادرید خواهند بود تا چهره دیگر فینالیست نیز مشخص شود.

 

