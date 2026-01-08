بارسلونا با گلباران بیلبائو به فینال سوپرجام اسپانیا رسید

به گزارش ایلنا، در نخستین بازی سوپرجام اسپانیا؛ تیم فوتبال بارسلونا از ساعت 22:30 شب گذشته در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده رو در روی اتلتیک بیلبائو قرار گرفت و با گلباران حریف به پیروزی چشمگیر 5 بر صفر رسید تا اولین فینالیست این جام لقب بگیرد.

فران تورس (22)، فرمین لوپس (30)، رونی بردغچی (34) و رافینیا (38 و 52) برای بلوگرانا در این بازی گلزنی کردند.

در دومین بازی جام (اصطلاحاً مرحله نیمه‌نهایی) و از ساعت 22:30 امشب (پنجشنبه) رئال و اتلتیکو برگزار کننده دربی مادرید خواهند بود تا چهره دیگر فینالیست نیز مشخص شود.

انتهای پیام/