کونته پس از تساوی ناپولی: تیمم زنده ماند
آنتونیو کونته، سرمربی ناپولی، پس از تساوی نفس‌گیر مقابل ورونا، از واکنش تیمش در برابر حوادث بازی تمجید کرد و با انتقاد از رسانه‌های ایتالیایی و وضعیت مصدومان، به تشریح برنامه‌های آینده پرداخت.

به گزارش ایلنا،  پس از تساوی ۲-۲ ناپولی مقابل ورونا، آنتونیو کونته، سرمربی متعصب پارتنوپی، مقابل خبرنگاران حاضر شد و درباره اتفاقات دیدار و شرایط تیمش صحبت کرد. او با اشاره به نیمه اول بازی گفت: «می‌توانستیم خیلی بهتر عمل کنیم، اما حوادث و تصمیمات داوری و VAR به شدت به ما ضربه زد. این اتفاقات می‌توانست هر تیمی را از پا در بیاورد، اما ناپولی زنده ماند. بازیکنان با قدرت و تمرکز لازم برای جبران وارد زمین شدند و موفق شدند بازی را به تساوی بکشند.»

کونته در ادامه درباره جنگ لفظی رسانه‌ای و برچسب مدعی قهرمانی اظهار داشت: «برای من اهمیتی ندارد چه کسی مدعی اصلی است. ما می‌دانیم با تیمی قدرتمند روبرو هستیم و با تمام قوا و عزم راسخ به میلان خواهیم رفت. رسانه‌ها همیشه روی این بازی‌ها زوم می‌کنند، اما ما روی کار خودمان تمرکز می‌کنیم.»

سرمربی ناپولی همچنین به وضعیت رسانه‌های ایتالیایی و نحوه بازتاب اظهاراتش کنایه زد: «من فقط تاریخچه باشگاه‌های بزرگ را یادآوری کردم و گفتم ناپولی هنوز از نظر ساختاری به آن‌ها نرسیده است. اما خبرنگاران استاد وارونه جلوه دادن حرف‌ها هستند. این حواشی فقط در ایتالیا وجود دارد و در انگلیس چنین چیزی ندیدم.»

او درباره وضعیت مصدومان تیم افزود: «برای بازی بعدی احتمالاً دیوید نرس در اختیار ما خواهد بود و می‌توانیم روی پاسکواله مازوکی نیز حساب کنیم که دوران محرومیتش به پایان رسیده است.»

کونته در پایان تأکید کرد که تیمش مسیر خود برای ادامه فصل را با قدرت و تمرکز دنبال خواهد کرد و از عملکرد بازیکنان در برابر چالش‌های پیش آمده ستایش کرد.

 

