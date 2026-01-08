الشمال با وجود امید ابراهیمی از الاهلی شکست خورد

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته دوازدهم لیگ ستارگان قطر، الشمال با حضور امید ابراهیمی در میانه میدان از ساعت ۱۸ چهارشنبه شب در استادیوم الثمامه به مصاف الاهلی رفت.

الاهلی قطر که رقیب سپاهان در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است، تا پیش از این دیدار با ۴ برد و ۷ شکست شرایط نسبتا سختی را تجربه می‌کرد، اما توانست با ارائه نمایشی مقتدرانه، الشمال را با نتیجه ۴-۲ شکست دهد.

الشمال که هفته گذشته نیز در دیداری خارج از خانه ۳-۰ مقابل السد شکست سنگینی را تجربه کرده بود، با این باخت نیز نتوانست از بحران خارج شود و با ۲۱ امتیاز در رتبه سوم جدول لیگ ستارگان باقی ماند و فرصت صعود یک پله‌ای را از دست داد.

امید ابراهیمی، هافبک ایرانی الشمال که سابقه دو سال بازی در الاهلی قطر را دارد و در تمام مسابقات فصل جاری برای تیمش به میدان رفته بود، در این مسابقه ۵۶ دقیقه حضور داشت و به دلیل مصدومیت تعویض شد.

