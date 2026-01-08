خبرگزاری کار ایران
مهرداد طهماسبی سرمربی جدید هوادار شد

باشگاه هوادار به‌صورت رسمی از انتخاب مهرداد طهماسبی به‌عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد؛ مربی و کاپیتان سابق بنفش‌پوشان پایتخت هدایت هوادار در ادامه رقابت‌های لیگ یک را بر عهده گرفت.

به گزارش ایلنا،  باشگاه هوادار با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد مهرداد طهماسبی پس از بررسی شرایط تیم توسط مدیرعامل، محمدجواد رحیمی، به‌عنوان سرمربی جدید بنفش‌پوشان انتخاب شد. طهماسبی پیش‌تر در دو هفته پایانی دور رفت لیگ یک به‌عنوان مسئول فنی روی نیمکت حضور داشت و موفق شد در دیدارهای خانگی و خارج از خانه چهار امتیاز کسب کند.

هوادار در حال حاضر با فاصله چهار امتیازی نسبت به منطقه صعود در جدول لیگ یک قرار دارد و مدیران باشگاه امیدوارند با ادامه کار طهماسبی، تیم در نیم‌فصل دوم با ثبات بیشتری در رقابت‌ها حاضر شود.

طبق برنامه‌ریزی کادر فنی، بازیکنان پس از پنج روز استراحت و ریکاوری، از روز جمعه تمرینات خود را در مجموعه تمرینی دانشگاه تهران آغاز خواهند کرد. همچنین، هوادار در روز بیست‌وهشتم دی‌ماه در تهران میزبان تیم مس سونگون خواهد بود؛ دیداری که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کورس صعود این تیم داشته باشد.

 

 
