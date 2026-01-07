خبرگزاری کار ایران
فرهاد مجیدی: به سقوط اعتقاد ندارم

تیم البطائح در هفته دوازدهم لیگ برتر امارات با شکست سنگین مقابل شباب الاهلی در قعر جدول باقی ماند، اما سرمربی ایرانی تیم، فرهاد مجیدی، با ابراز اعتماد به بازیکنانش تأکید کرد که این تیم فصل را در جایگاهی بهتر به پایان خواهد رساند.

به گزارش ایلنا،  یم فوتبال البطائح در هفته دوازدهم لیگ برتر امارات مقابل شباب الاهلی با نتیجه ۴-۰ شکست خورد و همچنان در قعر جدول باقی ماند. در نشست خبری پس از این مسابقه، از فرهاد مجیدی درباره ترس احتمالی از اخراج سؤال شد که او پاسخ داد: «این موضوع در دست مدیریت است و نه من. به‌عنوان یک مربی حرفه‌ای برای هر تصمیم مدیریتی آماده خواهم بود.»

مجیدی در ادامه درباره تهدید سقوط تیم به دسته پایین‌تر گفت: «من به توانایی‌های بازیکنان ایمان دارم و وعده می‌دهم البطائح فصل را در جایگاهی بهتر از فصل گذشته به پایان برساند و سقوط نخواهد کرد.»

سرمربی ایرانی افزود که در ابتدای فصل با مدیریت باشگاه برای جذب بازیکنان جدید توافق شده بود، اما این اتفاق رخ نداد و او اشاره کرد ممکن است دلایل خاص خود مدیریت برای این موضوع وجود داشته باشد. وی همچنین به کمبود نفرات در تیم اشاره کرد و تأکید کرد که مصدومیت بازیکنان، جایگزینی با همان کیفیت را برای او دشوار می‌کند.

مجیدی درباره بازی نکردن پنج بازیکن قرضی از شباب الاهلی نیز توضیح داد: «این توافق میان مدیریت باشگاه‌ها انجام می‌شود و من نتوانستم از آن‌ها بهره ببرم.»

تیم البطائح با ۹ شکست و ۲ پیروزی در ۱۱ مسابقه فصل جاری، هم‌اکنون در رتبه چهاردهم جدول لیگ برتر امارات قرار دارد.

 

