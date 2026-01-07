فرهاد مجیدی: به سقوط اعتقاد ندارم

به گزارش ایلنا، یم فوتبال البطائح در هفته دوازدهم لیگ برتر امارات مقابل شباب الاهلی با نتیجه ۴-۰ شکست خورد و همچنان در قعر جدول باقی ماند. در نشست خبری پس از این مسابقه، از فرهاد مجیدی درباره ترس احتمالی از اخراج سؤال شد که او پاسخ داد: «این موضوع در دست مدیریت است و نه من. به‌عنوان یک مربی حرفه‌ای برای هر تصمیم مدیریتی آماده خواهم بود.»

مجیدی در ادامه درباره تهدید سقوط تیم به دسته پایین‌تر گفت: «من به توانایی‌های بازیکنان ایمان دارم و وعده می‌دهم البطائح فصل را در جایگاهی بهتر از فصل گذشته به پایان برساند و سقوط نخواهد کرد.»

سرمربی ایرانی افزود که در ابتدای فصل با مدیریت باشگاه برای جذب بازیکنان جدید توافق شده بود، اما این اتفاق رخ نداد و او اشاره کرد ممکن است دلایل خاص خود مدیریت برای این موضوع وجود داشته باشد. وی همچنین به کمبود نفرات در تیم اشاره کرد و تأکید کرد که مصدومیت بازیکنان، جایگزینی با همان کیفیت را برای او دشوار می‌کند.

مجیدی درباره بازی نکردن پنج بازیکن قرضی از شباب الاهلی نیز توضیح داد: «این توافق میان مدیریت باشگاه‌ها انجام می‌شود و من نتوانستم از آن‌ها بهره ببرم.»

تیم البطائح با ۹ شکست و ۲ پیروزی در ۱۱ مسابقه فصل جاری، هم‌اکنون در رتبه چهاردهم جدول لیگ برتر امارات قرار دارد.

