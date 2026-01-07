ناکامی خانگی ناپولی مقابل ورونا

به گزارش ایلنا، در حالی که انتظار می‌رفت ناپولی با سه امتیاز آسان از زمین خارج شود، این تیم در ورزشگاه خانگی خود برابر ورونا با نتیجه ۲-۲ متوقف شد. اسکات مک‌تامینی و جووانی دی‌لورنزو با گل‌هایشان مانع از شکست خانگی شدند و بازی ۲-۰ باخته را به تساوی کشاندند، اما تلاش برای کامبک کامل کافی نبود.

آنتونیو کونته در این مسابقه با کمبود بازیکن مواجه بود؛ دیوید نرس و سام بوکما به دلیل مصدومیت و پاسکواله مازوکی به دلیل محرومیت غایب بودند و ستاره‌هایی همچون آنگیسا، بیلی گیلمور، کوین دی‌بروینه و روملو لوکاکو نیز از روی سکوها بازی را دنبال کردند. این دیدار اولین بازی خانگی ناپولی پس از قهرمانی در سوپرکاپ ایتالیا در عربستان بود و دی‌لورنزو پیش از سوت آغاز مسابقه، جام را به هواداران تقدیم کرد.

با وجود جو جشن و شادی، ورونا روی یک ضدحمله سریع و با همکاری نیاسه و ضربه رباح ماجری به گل رسید؛ مارتین فرسه نخستین گل خود در سری آ را به ثمر رساند. در ادامه، داور با کمک VAR پنالتی برای ورونا اعلام کرد که اوربان آن را تبدیل به گل کرد تا فاصله به دو گل برسد.

ناپولی با تمام توان حمله کرد و مک‌تامینی با ضربه سر فاصله را کاهش داد. در دقایق پایانی، چند فرصت طلایی برای پارتنوپی به دلیل آفساید و هند از دست رفت تا فشار تیم ادامه یابد. سرانجام دی‌لورنزو با یک فرار هوشمندانه و پاس زمینی ماریانوچی بازی را ۲-۲ کرد. ثانیه‌های پایانی نیز با خطر گل سوم ورونا همراه بود، اما توپ به بیرون رفت و بازی با تساوی به پایان رسید.

با این نتیجه، ناپولی با ۳۸ امتیاز در رتبه سوم جدول سری آ باقی ماند و دو امتیاز کمتر از اینتر صدرنشین، پشت سر میلان ایستاد.

