سیمئونه پیش از دربی مادرید: هر بازی داستان خودش را دارد

سرمربی اتلتیکومادرید در آستانه دیدار حساس برابر رئال مادرید در نیمه‌نهایی سوپرجام اسپانیا تأکید کرد دربی‌ها قابل تکرار نیستند و تیمش باید با توجه به شرایط مسابقه، بهترین تصمیم را بگیرد.

به گزارش ایلنا، دومین دیدار مرحله نیمه‌نهایی سوپرجام اسپانیا، فردا میان اتلتیکومادرید و رئال مادرید برگزار می‌شود؛ دربی حساسی که با توجه به شرایط دو تیم و نتایج اخیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اتلتیکو در آخرین بازی خود در لالیگا با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسیده و حالا امیدوار است این روند را در سوپرجام نیز ادامه دهد.

دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید، در نشست خبری پیش از این مسابقه درباره شرایط تیمش و موضوعات مختلف پاسخگوی خبرنگاران بود. او در واکنش به پرسشی درباره زمان درخشش خولیان آلوارز گفت: تکرار صحبت‌ها کمکی نمی‌کند. عملکرد خولیان به‌تنهایی نشان‌دهنده کیفیت اوست و در نهایت این رفتار و عملکرد در زمین است که اهمیت دارد، نه حرف‌ها.

سیمئونه درباره تأثیر دربی‌های اخیر و امکان تکرار همان برنامه‌ها توضیح داد: هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد. بازی متروپولیتانو به گذشته تعلق دارد و دیدار فردا داستان متفاوتی خواهد داشت. هر تیم ویژگی‌های خودش را دارد و ما باید بر اساس آنچه برای ادامه مسیر در این رقابت‌ها لازم است، بازی کنیم.

سرمربی اتلتیکو در پاسخ به پرسشی درباره جانشین احتمالی باریوس و گزینه‌هایی مثل آلمادا نیز گفت: از نظر من ویژگی‌های این بازیکنان مشابه نیست و نمی‌توانند در یک پست رقابت مستقیم داشته باشند. گزینه‌هایی مثل یورنته، کانر و کاردوسو را در اختیار داریم و فردا تصمیم می‌گیریم چه کسی بیشترین کمک را به تیم خواهد کرد.

او درباره نقش سورلوت و اهمیت هماهنگی او با خولیان آلوارز اظهار داشت: سورلوت موقعیت‌هایی متفاوت از دیگر مهاجمان برای ما ایجاد می‌کند. قدرت بدنی و شیوه بازی او به تیم الگوهای متنوعی در حمله می‌دهد و به همین دلیل به او با همین انگیزه و اشتیاق نیاز داریم.

سیمئونه همچنین درباره مدیریت شرایط ذهنی خولیان آلوارز گفت: گاهی لازم است به بازیکن نزدیک شد و حرفی نزد، یا درباره موضوعات دیگری در زندگی صحبت کرد. فراتر از فوتبال، با یک انسان طرف هستیم و مهم این است که حال آن انسان خوب باشد.

سرمربی اتلتیکومادرید در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره میزبانی عربستان از تورنمنت‌های بزرگ گفت: افرادی برای این تصمیم‌ها آموزش دیده‌اند. هر بار که اینجا بازی کرده‌ایم، برخورد بسیار خوبی با ما شده است و اگر جام جهانی هم در این کشور برگزار شود، امیدوارم به بهترین شکل انجام شود.

او در پایان با اشاره به اهمیت ذهنیت بازیکنان تأکید کرد: ذهن در زندگی و ورزش نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بخش ذهنی بزرگ‌ترین محرک برای ارائه حداکثر توان است و ما تلاش می‌کنیم روی این موضوع کار کنیم، هرچند گاهی نتیجه آن‌طور که می‌خواهیم پیش نمی‌رود.

