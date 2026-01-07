لطیفیفر: گروه سختی داریم
بازیکن تیم ملی فوتبال امید ایران پس از تساوی بدون گل برابر کرهجنوبی در دیدار نخست مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا زیر ۲۳ سال، با اشاره به دشواری گروه، تأکید کرد تمرکز تیم از این پس روی دیدار حساس مقابل ازبکستان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران نخستین دیدار خود در مرحله گروهی مقدماتی جام ملتهای آسیا زیر ۲۳ سال را برابر کرهجنوبی برگزار کرد؛ مسابقهای که پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در پایان این دیدار، پوریا لطیفیفر که نمایش قابل قبولی از خود ارائه داد، بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و به همراه امید روانخواه، سرمربی تیم امید، در نشست خبری پس از مسابقه حاضر شد.
لطیفیفر در این نشست با اشاره به شرایط مسابقه گفت: بازی خوبی را پشت سر گذاشتیم. گروه ما با حضور تیمهای قدرتمندی مثل کرهجنوبی و ازبکستان و همچنین لبنان، گروهی سخت محسوب میشود و همین موضوع حساسیت دیدارها را بالا برده است. تلاش میکنیم با کسب نتایج مطلوب، پاسخ اعتماد مردم را بدهیم.
او در ادامه درباره کیفیت فنی مسابقه افزود: هر دو تیم از نظر فنی نمایش خوبی داشتند و بازی با کیفیتی برگزار شد. از حالا تمرکز من و کادر فنی روی دیدار بعدی مقابل ازبکستان است تا بتوانیم با کسب نتیجهای مناسب، شانس صعود به مرحله بعد را افزایش دهیم.