کریخوانی آرتتا قبل از بازی بزرگ مقابل لیورپول
سرمربی آرسنال در آستانه دیدار خانگی برابر لیورپول، با اشاره به عملکرد درخشان تیمش در ورزشگاه امارات، از غیبت دو مدافع کلیدی خبر داد و تأکید کرد توپچیها با انگیزه جبران شکست دور رفت به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، آرسنال این فصل در خانه آمار خیرهکنندهای از خود به جا گذاشته و در ۱۴ مسابقه از ۱۵ دیدار خانگی به پیروزی رسیده است، اما حالا باید برابر لیورپولی قرار بگیرد که رکورد طولانیتری از شکستناپذیری را در اختیار دارد. شاگردان میکل آرتتا در صورت کسب سه امتیاز این مسابقه، میتوانند برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر، قهرمان مدافع عنوان قهرمانی را در سه بازی خانگی متوالی شکست دهند. علاوه بر این، توپچیها به دنبال جبران باخت یک بر صفر دیدار رفت هستند.
میکل آرتتا در نشست خبری پیش از این دیدار، ابتدا درباره وضعیت مصدومان تیمش توضیح داد و اعلام کرد کریستیان موسکرا و ریکاردو کالافیوری همچنان در دسترس نخواهند بود. او گفت این دو بازیکن در مراحل پایانی ریکاوری قرار دارند و در صورت پیشرفت روند درمان، بهزودی میتوانند به فهرست تیم بازگردند.
سرمربی آرسنال همچنین درباره شرایط کای هاورتز اظهار داشت: کادر فنی بهدقت فشار تمرینی او را زیر نظر دارد، چراکه این بازیکن به دلایل مختلف مدتی از میادین دور بوده است. به گفته آرتتا، هاورتز به تمرینات بازگشته و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، میتواند در بهترین شرایط در اختیار تیم قرار بگیرد.
با توجه به غیبت چند مهره دفاعی، آرتتا نقش هواداران آرسنال را در ورزشگاه امارات بسیار مهم توصیف کرد. او تأکید کرد حمایت تماشاگران در این فصل بارها به تیم انرژی و اعتمادبهنفس داده و مقابل لیورپول نیز میتواند تفاوتساز باشد.
آرتتا در بخش دیگری از صحبتهایش، به اهمیت این دیدار اشاره کرد و گفت تقابل با لیورپول، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر، فرصت مناسبی برای اثبات تواناییهای آرسنال است. او شکست دور رفت را انگیزهای مضاعف دانست و تأکید کرد تیمش برای حفظ صدر جدول، باید در تمام دقایق مسابقه عملکردی بینقص داشته باشد.
سرمربی اسپانیایی در پایان خاطرنشان کرد: آرسنال در خانه و برابر حریفی قدرتمند به میدان میرود و هدف اصلی، حفظ جایگاه در صدر جدول است. به گفته او، تیمش میداند برای غلبه بر لیورپول چه برنامهای دارد و حالا زمان آن رسیده که این برنامه در زمین مسابقه به اجرا درآید.