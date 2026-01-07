به گزارش ایلنا، امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید، در نشست خبری پس از دیدار مقابل کره‌جنوبی ضمن قدردانی از عوامل برگزاری مسابقه، گفت: با توجه به نظر بسیاری از مربیان و رسانه‌ها، گروه ایران یکی از دشوارترین گروه‌های این تورنمنت به شمار می‌رود و شاید بتوان آن را سخت‌ترین گروه مسابقات دانست.

او با اشاره به تقابل دو تیم قدرتمند در آغاز رقابت‌ها اظهار داشت: با احترام به تیم باکیفیت کره‌جنوبی، معتقدم بازیکنان ایران در نخستین بازی نمایش قابل قبولی ارائه دادند. ما می‌دانیم توان این تیم بیشتر از چیزی است که در این مسابقه دیده شد، اما برای شروع تورنمنت، عملکرد تیم رضایت‌بخش بود.

روانخواه درباره کیفیت فنی مسابقه افزود: بازی در مجموع سطح خوبی داشت، هرچند به گل نرسید. طبیعی است اگر گلی زده می‌شد، جذابیت مسابقه برای تماشاگران هم بیشتر می‌شد. برخی عوامل روی کیفیت بازی تأثیر گذاشت که بخشی از آن به خودمان مربوط می‌شود و تلاش می‌کنیم تا دیدار بعدی مقابل ازبکستان این مسائل را برطرف کنیم.

سرمربی تیم امید ایران در ادامه به شرایط زمین مسابقه اشاره کرد و گفت: بخشی از عوامل تأثیرگذار خارج از کنترل ما بود. اگرچه کیفیت چمن مناسب بود، اما بلندی آن بیش از حد استاندارد بود و انرژی زیادی از بازیکنان گرفت. حتی بازیکنان کره‌جنوبی هم با گرفتگی عضلات مواجه شدند که نشان می‌دهد این موضوع روی هر دو تیم اثر گذاشته است. امیدوارم برای بازی بعدی شرایط بهتری فراهم شود.

او در پایان و در ارزیابی نقاط قوت و ضعف تیمش تصریح کرد: تسلط بر جریان بازی در دقایق زیادی از مسابقه، یکی از نقاط قوت ما بود که در مالکیت توپ و تعداد پاس‌ها مشخص است. با این حال، نسبت به میزان مالکیت، می‌توانستیم موقعیت‌های گل بیشتری ایجاد کنیم. هدف ما این است که این دو بخش را به هم نزدیک‌تر کنیم و اطمینان دارم در دیدارهای آینده، به‌ویژه برابر ازبکستان، موقعیت‌های بیشتری خواهیم ساخت.

