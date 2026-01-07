جشن باشکوه منیر
ستاره مراکشی استقلال در مادرید داماد شد (عکس)
بازیکن مراکشی تیم فوتبال استقلال که ابتدای فصل به جمع آبیپوشان اضافه شده بود، از فرصت تعطیلات نیمفصل استفاده کرد و مراسم ازدواج خود را برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، منیرالحدادی در روزهای تعطیلی مسابقات، مراسم عروسی خود را در کنار خانواده و نزدیکانش برگزار کرد. همسر او «ماریا مارتینس» اهل اسپانیا است و این زوج پیش از این صاحب یک فرزند دختر شدهاند.
منیر که سابقه حضور در فوتبال اروپا را در کارنامه دارد، پیش از پیوستن به استقلال، تجربه بازی برای تیم بارسلونا را نیز داشته و از جمله بازیکنان شناختهشده فوتبال مراکش به شمار میرود.