ستاره مراکشی استقلال در مادرید داماد شد (عکس)

به گزارش ایلنا، منیرالحدادی در روزهای تعطیلی مسابقات، مراسم عروسی خود را در کنار خانواده و نزدیکانش برگزار کرد. همسر او «ماریا مارتینس» اهل اسپانیا است و این زوج پیش از این صاحب یک فرزند دختر شده‌اند.

منیر که سابقه حضور در فوتبال اروپا را در کارنامه دارد، پیش از پیوستن به استقلال، تجربه بازی برای تیم بارسلونا را نیز داشته و از جمله بازیکنان شناخته‌شده فوتبال مراکش به شمار می‌رود.

