رسمی: خرید جدید گل گهر سیرجان از گابن

به گزارش ایلنا، ژرمی اوبونت، مهاجم 24 ساله اهل کشور گابن که در رده باشگاهی سابقه عضویت در لیگ‌های اسلواکی، مجارستان، اسپانیا و همچنین تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان گابن را در کارنامه دارد، با عقد قراردادی به تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان پیوست تا دومین خرید زمستانی این تیم پس از محمدرضا عباسی ثبت کند.

این در حالی است که اوبونت فصل گذشته در سطح سوم فوتبال اسپانیا حضور داشت و هیچ گلی هم به ثمر نرساند تا با ناکامی تیمش را ترک کند. او در این شش ماه هم تیم نداشت و حالا به گل گهر سیرجان پیوسته و البته مهره شاخصی هم برای کمک به خط حمله این تیم نخواهد بود.

بهترین آمار این بازیکن دو فصل در لیگ مجارستان رقم خورد که موفق شد چهار گل برای این تیم به ثمر برساند اما در ادامه در لیگ بلاروس هم نتوانست آمار خوبی را ثبت کند اما به هر حال اکنون به تیم گل گهر پیوسته تا در خط حمله به رضا جعفری و رضا اسدی یاری برساند.

