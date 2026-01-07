آخرین وضعیت ستاره لیورپول پیش از دیدار مقابل آرسنال
آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، اعلام کرد هوگو اکیتیکه پیش از دیدار حساس مقابل صدرنشین لیگ برتر آرسنال، باید تست نهایی آمادگی را پشت سر بگذارد.
به گزارش ایلنا، اشلوت در نشست خبری پیش از دیدار یکشنبه گفت: «او تا الان با ما تمرین نکرده و خواهیم دید امروز میتواند تمرین کند یا نه. دو یا سه روز پیش گفتم که غیبتش طولانی نخواهد بود، اما بازیها پشت سر هم هستند و ممکن است یک یا دو روز دیگر زمان ببرد.»
اکیتیکه که از زمان پیوستنش به لیورپول به مهرهای کلیدی در خط حمله تبدیل شده، به دلیل یک مشکل جزئی در دیدار یکشنبه مقابل فولام غایب بود. با توجه به فشردگی برنامه بازیها در ابتدای سال، زمان بهبود و بازگشت او کوتاهتر شده و کادرفنی در حال ارزیابی نهایی وضعیت اوست.
اشلوت درباره عملکرد فصل جاری لیورپول نیز صریح بود و گفت تیم در ثبات لازم نیست، اما پتانسیل لازم را دارد: «ما هنوز در جایی که میخواهیم نیستیم، اما احساس میکنم تیمی بسیار بااستعداد داریم و اگر همه در دسترس و آماده باشند، میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. این فصل بردهای چشمگیری داشتهایم، اما تساویها و باختهای منفی هم کم نبوده است.»
او دیدار مقابل آرسنال را یکی از مهمترین بازیهای فصل توصیف کرد: «این بازی اهمیت زیادی دارد. هنوز در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا چیزهای زیادی برای بازی داریم، اما این دیدار یک آزمون تکبازی مقابل آرسنالی بسیار خوب است که سالهاست در سطح بالا بازی میکند.»