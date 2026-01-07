قرعهکشی یکهشتم نهایی جام حذفی اسپانیا: تقابلهای کلاسیک در راه است
قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی اسپانیا (کوپا دلری) دیدارهایی جذاب و خاطرهانگیز را رقم زد و بارسلونا، رئال مادرید و اتلتیکومادرید برابر رقبایی قدیمی به میدان خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای کوپا دلری برگزار شد و بر اساس آن، چند دیدار حساس و تاریخی در این مرحله شکل گرفت که همگی بهصورت تکبازی و هفته آینده برگزار میشوند.
در مهمترین دیدارها، بارسلونا بهعنوان مدافع عنوان قهرمانی باید در خانه راسینگ سانتاندر به میدان برود. اتلتیکومادرید نیز مهمان دپورتیوو لاکرونیا خواهد بود و رئال مادرید در دیداری خارج از خانه برابر آلباسته صفآرایی میکند. همچنین تیم کالچرال لئونسا با اتلتیک بیلبائو روبهرو خواهد شد. در دیگر دیدار قابل توجه این مرحله، بورگوس، تیم پنجم جدول دسته دوم اسپانیا (سگوندا دیویژن)، میزبان والنسیا است.
سایر تیمهای حاضر در این مرحله همگی از لالیگا هستند. در همین چارچوب، رئال بتیس و الچه در ورزشگاه لاکارتوخا، محل برگزاری فینال، مقابل هم قرار میگیرند. رئال سوسیهداد میزبان اوساسونا خواهد بود و دیدار دپورتیوو آلاوس و رایو وایهکانو نیز پرونده قرعهکشی این مرحله را میبندد.
برنامه دقیق برگزاری مسابقات هنوز اعلام نشده است؛ چرا که زمانبندی این دیدارها به نتایج رقابتهای سوپرجام اسپانیا، که از امروز در عربستان آغاز میشود، وابسته خواهد بود. همچنین درباره فینال کوپا دلری که برای ۲۵ آوریل در ورزشگاه لاکارتوخا شهر سویل در نظر گرفته شده، به دلیل تداخل با جشنواره سنتی ماه آوریل سویل، همچنان ابهامهایی وجود دارد.
دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی اسپانیا به شرح زیر است:
* دپورتیوو لاکرونیا – اتلتیکومادرید
* راسینگ سانتاندر – بارسلونا
* کالچرال و دپورتیوا لئونسا – اتلتیک بیلبائو
* آلباسته بالومپیه – رئال مادرید
* بورگوس – والنسیا
* رئال بتیس – الچه
* رئال سوسیداد – اوساسونا
* دپورتیوو آلاوس – رایو وایکانو
بر اساس اعلام اولیه، این مسابقات در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ژانویه برگزار خواهند شد، هرچند زمان نهایی آن هنوز مشخص نیست.