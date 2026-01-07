خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
شاگردان تارتار راهی کیش شدند

بازیکنان مهدی تارتار اردوی خود را در کیش برگزار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، شاگردان مهدی تارتار که از هفته گذشته تمرینات آماده‌سازی خود در نیم‌فصل رقابت‌های لیگ برتر را آغاز کرده‌اند، ظهر امروز عازم جزیره کیش شدند تا اردوی شش روزه‌ای برپا کنند و در جریان این اردو، در دو دیدار دوستانه نیز به مصاف تیم‌های لیگ برتری بروند.

اعضای این گل‌گهر سیرجان عصر امروز اولین تمرین خود را در کیش برگزار می‌کنند و در ادامه نیز در روزهای پنجشنبه و شنبه به ترتیب برابر نساجی مازندران و فولاد خوزستان به میدان خواهند رفت تا برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر آماده شوند.

گل‌گهر که نیم‌فصل اول را با ۲۳ امتیاز و در رده ششم جدول به پایان رسانده است، روز دوشنبه اردوی شش روزه خود در کیش را به پایان می‌رسد تا تا برای دیدار هفته شانزدهم مقابل آلومینیوم اراک آماده شود.

