مسی: دوست دارم پس از بازنشستگی مالک یک باشگاه فوتبال باشم
لیونل مسی، فوقستاره فوتبال جهان، اعلام کرد پس از پایان دوران بازیگری ترجیح میدهد وارد عرصه مالکیت باشگاه شود و بهجای مربیگری، در مسیر ساخت و توسعه یک تیم فوتبال از پایه گام بردارد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین و بازیکن اینترمیامی، در گفتوگویی با شبکه اینترنتی «لوزو تیوی» از علاقهاش به مالکیت یک باشگاه فوتبال پس از خداحافظی از میادین سخن گفت.
این مصاحبه که در ماه دسامبر ضبط شده بود، سهشنبه بهصورت آنلاین منتشر شد. مسی در این گفتوگو تأکید کرد که خود را در نقش مربی یا سرمربی نمیبیند و ترجیح میدهد در جایگاه مدیر یا مالک یک باشگاه فعالیت کند.
او در اینباره گفت: «صادقانه بگویم، خودم را بهعنوان مربی تصور نمیکنم. ایده مدیر بودن را دوست دارم، اما اگر بخواهم یکی از این مسیرها را انتخاب کنم، مالکیت باشگاه برایم جذابتر است.»
مسی با اشاره به اهدافش در این مسیر افزود: «دوست دارم باشگاه خودم را داشته باشم، از سطوح پایین شروع کنم و به بازیکنان جوان فرصت بدهم؛ به بازیکنان کمک کنم رشد کنند و در نهایت یک باشگاه مهم بسازم.»
این ستاره ۳۸ ساله که به ندرت مصاحبههای شخصی انجام میدهد، در ادامه گفتوگو درباره زندگی خانوادگی، ویژگیهای شخصیتی و حتی علایق شخصی خود نیز صحبت کرد.
در همین حال، مسی در ماه مه ۲۰۲۵ نخستین گام عملی خود را در این مسیر برداشت و بهعنوان شریک به پروژه «دپورتیوو الاِساِم» پیوست؛ تیمی که با هدایت دوست نزدیکش، لوئیس سوارس، در لیگهای پایینتر فوتبال اروگوئه فعالیت میکند. این در حالی است که آینده حضور مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
همچنین خانواده مسی از بنیانگذاران باشگاه «لئونس ده روساریو» هستند؛ تیمی مستقر در شهر آلوئار، واقع در استان سانتافه آرژانتین که در حال حاضر در لیگ «پرایمرا C» (سطح چهارم فوتبال این کشور) حضور دارد و قرار است دیدارهای خانگی خود را در شهر آرویو سکو برگزار کند.
قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ در بخش دیگری از این گفتوگو به رابطهاش با همسرش، آنتونلا روکوزو، اشاره کرد و خود را فردی رمانتیک توصیف کرد. او گفت: «بخشی از شخصیت من این است که خیلی دوست دارم تنها باشم. آدمی منظم هستم و معمولاً مسائل را درون خودم نگه میدارم.»
مسی همچنین فاش کرد که در دوران حضورش در بارسلونا تحت رواندرمانی قرار گرفته و درباره فشارهای ذهنی دوران حرفه ای توضیح داد: «بارها پیش آمده که در ذهنم خودم را سرزنش کردهام؛ وقتی بازی بدی داشتم یا موقعیتهای گل را از دست میدادم.»
او در پایان، با اشاره به سختترین لحظات دوران حرفهایاش، از کنارهگیری موقت خود از تیم ملی پس از شکست در سه فینال متوالی بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ یاد کرد و گفت: «از آن تصمیم بهشدت پشیمان شدم. خوشبختانه توانستم برگردم.»
مسی در پاسخ به درخواست توصیه برای جوانان نیز تأکید کرد: «مهمترین چیز این است که هرگز تسلیم نشوید. زمین بخورید، بلند شوید و دوباره تلاش کنید. حتی اگر به هدفتان نرسید، حداقل میدانید که تمام توانتان را گذاشتهاید.»