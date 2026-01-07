آخرین خبر از بازگشایی مجدد ورزشگاه آزادی

به گزارش ایلنا، دوری طولانی مدت ورزشگاه آزادی از شرایط میزبانی به جهت اقدامات مرمت و بازسازی وسیعی که در جریان است، باعث شده تا هرازگاهی اهالی فوتبال از آخرین وضعیت این ورزشگاه سراغی بگیرند. ورزشگاهی که علاوه بر تیم ملی، محل میزبانی سرخابی‌ها هم بوده و حالا در دسترس نبودنش به بخشی از دلایل مربیان و کادر فنی برای نتیجه نگرفتن هم تبدیل شده است.

در همین باره، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان توضیحاتی جدید ارائه کرد و گفت: «باز هم تاکید می‌کنم که در ورزشگاه آزادی مشغول امور اساسی هستیم. خیلی از کسانی که تصور داشتند اقدامات و عملیات در آنجا فقط محدود تعویض صندلی و سکو بوده، وقتی از نزدیک دیدند متوجه شدند یک کار برجسته در حال انجام است و این کار برجسته عمر مجموعه ورزشی آزادی را طولانی می‌کند.»

او درباره موعد بهره برداری دوباره ورزشگاه نیز تاریخی جدید اعلام کرد: «قبلا گفته‌ایم که اواخر سال آینده ولی دنبال آن هستیم که تا پایان جام جهانی، ورزشگاه آزادی آماده شود و بتوانیم بازی‌های لیگ را در آنجا برگزار کنیم.»

