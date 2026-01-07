خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین خبر از بازگشایی مجدد ورزشگاه آزادی

آخرین خبر از بازگشایی مجدد ورزشگاه آزادی
کد خبر : 1738888
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ورزش و جوانان در مورد شرایط ورزشگاه آزادی صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، دوری طولانی مدت ورزشگاه آزادی از شرایط میزبانی به جهت اقدامات مرمت و بازسازی وسیعی که در جریان است، باعث شده تا هرازگاهی اهالی فوتبال از آخرین وضعیت این ورزشگاه سراغی بگیرند. ورزشگاهی که علاوه بر تیم ملی، محل میزبانی سرخابی‌ها هم بوده و حالا در دسترس نبودنش به بخشی از دلایل مربیان و کادر فنی برای نتیجه نگرفتن هم تبدیل شده است.

در همین باره، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان توضیحاتی جدید ارائه کرد و گفت: «باز هم تاکید می‌کنم که در ورزشگاه آزادی مشغول امور اساسی هستیم. خیلی از کسانی که تصور داشتند اقدامات و عملیات در آنجا فقط محدود تعویض صندلی و سکو بوده، وقتی از نزدیک دیدند متوجه شدند یک کار برجسته در حال انجام است و این کار برجسته عمر مجموعه ورزشی آزادی را طولانی می‌کند.»

او درباره موعد بهره برداری دوباره ورزشگاه نیز تاریخی جدید اعلام کرد: «قبلا گفته‌ایم که اواخر سال آینده ولی دنبال آن هستیم که تا پایان جام جهانی، ورزشگاه آزادی آماده شود و بتوانیم بازی‌های لیگ را در آنجا برگزار کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی